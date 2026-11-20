Este viernes 20 de noviembre, el clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se caracteriza por un día cálido y soleado. La temperatura actual es de 26°, con una sensación térmica similar. La humedad se sitúa en un 51%, lo que contribuye a la sensación de calor en la ciudad. El viento sopla a 4 m/s desde el noroeste, garantizando una buena visibilidad de 10 kilómetros.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 19° y una máxima de 26°. Las condiciones meteorológicas son favorables, con un cielo completamente despejado, lo que invita a disfrutar de actividades al aire libre. La presión atmosférica se mantiene en 1009 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

El pronóstico extendido para los próximos días muestra un clima variado. Para el sábado 21 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 29°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 22 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 18° y 25°, con cielo despejado. Para el lunes 23 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 27°, con nubes cubriendo el cielo. Finalmente, el martes 24 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 27°, con probabilidad de lluvias ligeras.

En resumen, el clima en CABA para este viernes se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico.