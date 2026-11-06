Investigación revela que el lácteos enteros podrían no ser tan perjudiciales como se pensaba

Durante años, se recomendó optar por productos lácteos bajos en grasa para proteger la salud del corazón y controlar el peso. Sin embargo, un nuevo estudio canadiense dirigido por el profesor Harvey Anderson de la Universidad de Toronto sugiere que los lácteos enteros podrían no ser tan perjudiciales como se pensaba. En esta investigación, se observó que los adultos que consumieron tres porciones diarias de lácteos enteros durante 12 semanas no experimentaron cambios negativos en su peso corporal, composición corporal, metabolismo energético ni niveles de colesterol en comparación con aquellos que siguieron una dieta con poco lácteo.

Más sorprendentemente, los participantes que consumieron más lácteos mostraron mejoras en su presión arterial y una mayor ingesta de varios nutrientes importantes. Estos hallazgos, publicados en The Journal of Nutrition, plantean nuevas interrogantes sobre las recomendaciones dietéticas tradicionales y sugieren que los efectos de los lácteos en la salud podrían ser más complejos de lo que indica su contenido de grasa saturada.

Las pautas nutricionales de muchos países, incluido Canadá, han desalentado durante décadas el consumo de productos lácteos enteros debido a la preocupación por la grasa saturada, que puede elevar los niveles de colesterol LDL, conocido como colesterol "malo". Este tipo de colesterol puede contribuir a la acumulación de depósitos grasos en las arterias, lo que aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares. Por esta razón, se aconsejaba limitar la ingesta de lácteos enteros.

No obstante, estudios recientes han mostrado que no hay una asociación clara entre el consumo de lácteos enteros y resultados de salud adversos. De hecho, algunas investigaciones han identificado efectos protectores potenciales. Por ejemplo, un estudio reciente dirigido por la profesora Kozeta Milliku de la Facultad de Medicina Temerty encontró una asociación entre el consumo de leche entera y un menor riesgo de obesidad infantil.

Para investigar más a fondo, Anderson y su equipo llevaron a cabo un estudio de 12 semanas con 74 adultos con sobrepeso u obesidad. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a uno de tres enfoques dietéticos. El primer grupo siguió una dieta restringida en calorías con poco lácteo. El segundo consumió tres porciones diarias de lácteos mientras mantenía una dieta energética neutral, es decir, su ingesta calórica estaba diseñada para igualar la energía que su cuerpo utilizaba. El tercero también consumió tres porciones de lácteos al día, pero sin restricciones calóricas específicas.

Al final de las 12 semanas, el equipo comparó varias medidas de salud metabólica, incluidos el peso corporal, la composición corporal y los niveles de colesterol. Los resultados desafiaron las expectativas: los participantes que consumieron tres porciones diarias de lácteos no mostraron diferencias significativas en el aumento de peso, composición corporal o colesterol en comparación con quienes consumieron poco lácteo.

Además, los grupos con mayor ingesta de lácteos experimentaron mejoras en la presión arterial y consumieron más calcio, proteínas y vitamina D, nutrientes esenciales para mantener huesos saludables y regular numerosos procesos en el cuerpo. Según Anderson, "aquellos que consumieron tres porciones de lácteos no presentaron niveles adversos de colesterol en sangre ni evidencia de resistencia a la insulina".

Aunque los resultados son alentadores, el estudio fue relativamente pequeño y tuvo una duración de solo tres meses. Se necesitan estudios más largos y grandes para determinar si estos hallazgos se traducen en beneficios de salud duraderos o en cambios en el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Una posible explicación de por qué los lácteos enteros podrían tener efectos sobre la salud diferentes a los que se predicen a partir de su contenido de grasa saturada es la hipótesis de la matriz láctea. Esta teoría enfatiza cómo la estructura física de los alimentos influye en la forma en que el cuerpo procesa sus nutrientes.

En lugar de tratar la leche, el queso o el yogur como simples colecciones de grasas, proteínas, vitaminas y minerales, esta teoría considera cómo esos componentes interactúan dentro del alimento en sí. Según Anderson, la disposición compleja de proteínas, grasas y otros nutrientes en los productos lácteos puede ayudar a regular la velocidad con la que esos nutrientes se liberan durante la digestión.

Los investigadores creen que estos resultados podrían ser particularmente relevantes para las personas mayores, quienes a menudo necesitan obtener suficientes proteínas y nutrientes esenciales mientras consumen menos calorías. A medida que las personas envejecen, sus requerimientos energéticos totales tienden a disminuir, lo que puede dificultar la satisfacción de sus necesidades nutricionales, especialmente para quienes tienen menor apetito.

Los nuevos hallazgos sugieren que incluir lácteos enteros en una dieta equilibrada podría ayudar a las personas a satisfacer estos requerimientos nutricionales sin empeorar necesariamente los niveles de colesterol o los marcadores asociados con el riesgo de diabetes. Sin embargo, el estudio no estableció directamente si el consumo a largo plazo previene o aumenta la diabetes, enfermedades cardíacas u otras condiciones crónicas.

Más allá del debate sobre la grasa láctea, la investigación resalta un desafío más amplio en la ciencia de la nutrición: juzgar los efectos sobre la salud de los alimentos enteros en lugar de centrarse exclusivamente en nutrientes individuales. Las recomendaciones dietéticas tradicionales han enfatizado a menudo la reducción de componentes específicos, como la grasa saturada. Aunque estas recomendaciones están fundamentadas en la evidencia sobre el riesgo cardiovascular, los investigadores reconocen cada vez más que los diferentes alimentos que contienen los mismos nutrientes pueden no tener efectos idénticos sobre la salud.

Los hallazgos de la Universidad de Toronto contribuyen a esta discusión al mostrar que los lácteos enteros pueden incorporarse a ciertas dietas sin los cambios metabólicos adversos que podrían esperarse de su contenido de grasa saturada. Esto no significa que la grasa saturada sea inofensiva o que todos deban cambiar a lácteos enteros. Más bien, sugiere que el alimento en su totalidad, su estructura nutricional y el patrón dietético general merecen consideración.

Para aquellos que intentan navegar por recomendaciones nutricionales cambiantes y mensajes de salud contradictorios, Anderson favorece un enfoque práctico en lugar de reglas dietéticas complicadas. "Mantén las cosas simples, come una variedad de alimentos y no te excedas en nada".

Esta investigación fue apoyada por Dairy Research Cluster 3 bajo el Programa de AgriCiencia de la Asociación Agrícola de Canadá y el programa Mitacs Accelerate.