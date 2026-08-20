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Restos de excursionistas belgas desaparecidos en los Alpes suizos emergen tras deshielo de glaciar

Las autoridades suizas hallaron los cuerpos de dos alpinistas desaparecidos hace más de 30 años. El deshielo del glaciar Trift, cerca de Lucerna, facilitó este descubrimiento.

20/08/2026 | 06:37Redacción Cadena 3

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Aparecen dos excursionistas desaparecidos hace décadas en los Alpes suizos al derretirse glaciar

FOTO: Aparecen dos excursionistas desaparecidos hace décadas en los Alpes suizos al derretirse glaciar

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GINEBRA — Los cuerpos de dos montañeros belgas, que se habían extraviado en los Alpes suizos hace más de tres décadas, fueron encontrados, según informaron las autoridades locales.

La policía de la región suroccidental de Valais, que gestiona una base de datos de personas desaparecidas en el último siglo, comunicó que el retroceso de los glaciares ha permitido que afloren los restos de personas que se perdieron hace años.

A finales del mes pasado, un excursionista encontró restos humanos que quedaron expuestos tras el deshielo del glaciar Trift, ubicado al sur de la ciudad de Lucerna. Este hallazgo dio inicio a una operación de recuperación, según informó el gobierno regional el miércoles.

Las pruebas de ADN, realizadas en un hospital de Valais, confirmaron que los restos pertenecían a dos excursionistas belgas, que en el momento de su desaparición tenían 39 y 41 años. Ambos se extraviaron cerca del monte Weissmies, a decenas de kilómetros al sur, en 1992.

Este tipo de descubrimientos no son inusuales, pero se han incrementado debido al acelerado deshielo de los glaciares suizos.

Hace tres años, se confirmó mediante pruebas de ADN que un cuerpo encontrado en un glaciar suizo cerca del Matterhorn correspondía a un montañero alemán desaparecido en 1986.

La mayoría de los científicos asocian el aumento reciente en el deshielo de los glaciares en Suiza y otras regiones al calentamiento global.

Lectura rápida

¿Qué se descubrió?
Se encontraron los cuerpos de dos montañeros belgas desaparecidos hace más de 30 años en los Alpes suizos.

¿Quiénes eran los excursionistas?
Los excursionistas eran belgas y tenían 39 y 41 años al momento de su desaparición en 1992.

¿Dónde se hallaron los restos?
Los restos fueron encontrados en el glaciar Trift, al sur de Lucerna, Suiza.

¿Cuándo se realizó el hallazgo?
El descubrimiento se realizó a finales del mes pasado, tras el deshielo del glaciar.

¿Por qué están apareciendo estos restos?
El retroceso de los glaciares, acelerado por el calentamiento global, ha facilitado la aparición de restos de personas desaparecidas.

[Fuente: AP]

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