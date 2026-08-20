Restos de excursionistas belgas desaparecidos en los Alpes suizos emergen tras deshielo de glaciar

GINEBRA — Los cuerpos de dos montañeros belgas, que se habían extraviado en los Alpes suizos hace más de tres décadas, fueron encontrados, según informaron las autoridades locales.

La policía de la región suroccidental de Valais, que gestiona una base de datos de personas desaparecidas en el último siglo, comunicó que el retroceso de los glaciares ha permitido que afloren los restos de personas que se perdieron hace años.

A finales del mes pasado, un excursionista encontró restos humanos que quedaron expuestos tras el deshielo del glaciar Trift, ubicado al sur de la ciudad de Lucerna. Este hallazgo dio inicio a una operación de recuperación, según informó el gobierno regional el miércoles.

Las pruebas de ADN, realizadas en un hospital de Valais, confirmaron que los restos pertenecían a dos excursionistas belgas, que en el momento de su desaparición tenían 39 y 41 años. Ambos se extraviaron cerca del monte Weissmies, a decenas de kilómetros al sur, en 1992.

Este tipo de descubrimientos no son inusuales, pero se han incrementado debido al acelerado deshielo de los glaciares suizos.

Hace tres años, se confirmó mediante pruebas de ADN que un cuerpo encontrado en un glaciar suizo cerca del Matterhorn correspondía a un montañero alemán desaparecido en 1986.

La mayoría de los científicos asocian el aumento reciente en el deshielo de los glaciares en Suiza y otras regiones al calentamiento global.