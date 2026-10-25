María Corina Machado regresó a Venezuela tras casi 10 meses en el exterior

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La dirigente opositora María Corina Machado anunció este domingo en redes sociales que se encuentra de nuevo en Venezuela, luego de permanecer casi 10 meses fuera del país.

"Estoy aquí. Con ustedes", informó Machado en la red social X, donde varios de sus colaboradores también se pronunciaron, como el excandidato presidencial Edmundo González, a quien Machado brindó su respaldo en los comicios de 2024.

"Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ustedes lo saben, esto es hasta el final", anunció González en la misma red social.

Por su parte, la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática también expresó en un comunicado, difundido por Unidad Venezuela, su satisfacción por el regreso a Venezuela de nuestra compañera y líder de las fuerzas democráticas, María Corina Machado.

Machado salió del país sudamericano en diciembre de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega.

La llegada de la dirigente opositora se produce a pocos días de finalizada la tercera ronda de diálogo entre el Gobierno y el sector de oposición agrupado en la llamada Asamblea Nacional de 2015.