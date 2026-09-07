Enterradores al límite en el Congo: arriesgan la vida ante el ébola y el rechazo social

FOTO: Los equipos funerarios del ébola en Congo enfrentan ira, fatiga y miedo al contagio

BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — Yuma Adolphe y su equipo son responsables de proporcionar un entierro seguro y digno a aquellos que mueren por ébola en la provincia de Ituri, epicentro del brote más letal de la historia. Cada día, cavan tumbas, preparan cuerpos y manejan ataúdes.

Sin embargo, mientras las autoridades enfrentan el brote, que ha cobrado la vida de casi 3.200 personas entre más de 6.600 casos confirmados, el equipo funerario se encuentra al límite, lidiando con una carga de trabajo creciente y comunidades hostiles.

"Es difícil, pero tratamos de ir más allá de nuestros límites", comentó Adolphe a la prensa.

Desde que el brote comenzó a mediados de mayo, las autoridades han desplegado pequeños equipos de enterradores, como el de Adolphe, en las zonas afectadas para llevar a cabo los sepelios. Con un pago de 20 dólares al día, forman parte de un grupo de trabajadores de primera línea que luchan por contener la enfermedad, que se propaga rápidamente.

A pesar del agotamiento, los miembros del equipo sostienen que su prioridad es proteger a su comunidad.

"Debemos cuidar nuestro bienestar mental y físico; el cansancio se acumula, pero seguimos adelante para garantizar la seguridad de la comunidad", dijo Adolphe.

"Antes no moríamos así"

La labor del equipo ha sido objeto de frustración para los habitantes locales, quienes han perdido a sus seres queridos y se ven privados de llevar a cabo rituales funerarios tradicionales.

Los trabajadores de salud se encargan exclusivamente de los cuerpos, ya que el ébola se propaga a través del contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas.

Los expertos advierten que los cuerpos de las víctimas aún contienen cantidades significativas del virus y pueden seguir propagando infecciones.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los equipos funerarios han enfrentado ataques

Los trabajadores de salud y los equipos de entierro, como el de Adolphe, han sido agredidos por familiares en duelo desde el inicio del brote en mayo.

"Generalmente, el cuerpo se entrega a la familia, que puede manejarlo según nuestras costumbres africanas. Pero en esta situación, es complicado permitir que la familia manipule el cuerpo como desee. Se les priva de ciertos rituales, lo que genera malentendidos", explicó Adolphe.

Jeanne Alasha, asesora del gobernador militar de Ituri en asuntos de salud, afirmó que "quienes continúan atacando a los equipos están cometiendo delitos que la ley castiga".

La provincia de Ituri también es un núcleo de conflicto rebelde en el este de la República Democrática del Congo, y se encuentra bajo un gobierno militar designado por las autoridades civiles en Kinshasa.

Justine Abineno, una cantante de coro, fue enterrada en Ituri poco antes del mediodía el viernes pasado. Abineno había presentado síntomas leves antes de ser diagnosticada con ébola. Su madre relató que solo pudo ver el cuerpo a través de la ventana del hospital y no le permitieron tocar el ataúd.

"Antes no moríamos así. Ni siquiera pude cubrirla con las sábanas y rendirle un último homenaje", lamentó Sofia Wanito, madre de Abineno.

Los esfuerzos por contener el virus flaquean

El brote de ébola se está extendiendo por seis provincias del este del Congo en condiciones extremadamente difíciles, exacerbadas por la violencia rebelde y un sistema de salud débil. Los esfuerzos para contener la enfermedad se ven obstaculizados por la falta de una vacuna o tratamiento aprobado para el virus Bundibugyo.

A pesar de que las autoridades han comenzado a vacunar a los trabajadores de salud de primera línea, no hay pruebas concluyentes de que la vacuna Evrebo sea efectiva contra el virus actual.

Las autoridades sanitarias advierten que la magnitud de la crisis podría ser tres veces mayor que las estadísticas oficiales. Se prevé que este brote supere al más mortífero de la historia, que tuvo lugar en África Occidental entre 2014 y 2016, cobrando más de 11.000 vidas.

Los trabajadores de salud en el este del Congo han realizado múltiples huelgas para exigir el pago por su trabajo, lo que complica aún más los esfuerzos para contener el brote.

"No tenemos opción"

Benjamin Muhindo, otro miembro del equipo de enterradores, expresó su preocupación por el riesgo de llevar el virus a casa, aunque su prioridad es garantizar un entierro adecuado para las víctimas.

"Los entierros durante esta epidemia son complicados, porque trabajamos bajo presión y constantemente contrarreloj", afirmó Muhindo.

Los expertos en trauma señalan que el alto número de casos y muertes representa solo una parte del impacto en lo personal y comunitario. "El trauma de este brote no se detiene con el número de casos", advirtió Rose Tchwenko, directora de Mercy Corps en Congo.

Después del entierro el viernes, Adolphe expresó su cansancio, pero subrayó que su mayor preocupación es la comunidad. "No tenemos opción", concluyó. "Estamos aquí para salvaguardar a nuestra comunidad".