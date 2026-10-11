Un encumbrado Belgrano visita a Racing en Avellaneda: seguilo en vivo

FOTO: "El Pirata" va por un buen resultado en Avellaneda.

FOTO: "El Pirata" va por un buen resultado en Avellaneda.

Belgrano busca prolongar su buen momento este domingo cuando visite a Racing en Avellaneda, por la Fecha 12 del Torneo Clausura. El encuentro se juega desde las 19.15 en el estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda, con transmisión de Cadena 3.

"El Pirata" llega entonado tras quedarse con el clásico cordobés frente a Talleres, un triunfo que fortaleció su posición en la tabla y lo mantiene segundo en su zona.

Seguí la transmisión por el YouTube de la radio:

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Del otro lado está Racing, que atraviesa un semestre irregular y ocupa el 13° lugar de su grupo. "La Academia" busca hacerse fuerte ante su público y recuperar terreno en el campeonato.

Con realidades diferentes, ambos equipos se enfrentan en Avellaneda en un duelo que pondrá a prueba el presente de Belgrano y las necesidades del conjunto local.

En desarrollo

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