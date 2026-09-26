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Máxima expectativa por Franco Colapinto en Bakú: largó desde la novena posición

El piloto argentino había finalizado décimo en la clasificación, pero ganó una posición en la grilla por la sanción de cinco lugares que recibió Carlos Sainz. El español fue penalizado por no reducir suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla y cayó al 14º puesto.

26/09/2026 | 08:05Redacción Cadena 3

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Franco Colapinto.

FOTO: Franco Colapinto.

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El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) ya participa en la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1. El argentino largó en el noveno lugar, luego de la buena clasificación que protagonizó este viernes.

26/9/2026-08:20 a. m.

Strolll abandona: el canadiense pudo dejar su Aston Martin en un lugar seguro, por lo que no fue necesario que sacaran bandera amarilla.

26/9/2026-08:09 a. m.

Verstappen sube puestos y se mete en el top 5.

26/9/2026-08:06 a. m.

Franco Colapinto mantiene la posición y Pierre Gasly perdió un puesto con Max Verstappen.

26/9/2026-08:01 a. m.

Arrancó el Gran Premio de Azerbaiyán.

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Franco Colapinto afrontará este sábado el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, en el que largará desde el noveno puesto tras completar una positiva clasificación en el circuito callejero de Bakú.

La carrera, correspondiente a la 15ª fecha del campeonato, comenzará a las 8 de la mañana de Argentina y se podrá seguir minuto a minuto por Cadena 3 y ver en vivo por Fox Sports. También estará disponible mediante Disney+ Premium y F1 TV.

El piloto argentino había finalizado décimo en la clasificación, pero ganó una posición en la grilla por la sanción de cinco lugares que recibió Carlos Sainz. El español fue penalizado por no reducir suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla y caerá al 14º puesto.

Colapinto mostró un rendimiento ascendente durante todo el fin de semana: terminó 13º en la primera práctica, 11º en la segunda y décimo en la tercera. Luego superó la Q1 y la Q2 para meterse por cuarta vez en la temporada entre los diez mejores de la clasificación.

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En la Q3, el argentino tuvo un inconveniente en la curva 15 durante su primer intento y no consiguió mejorar su registro. “El frenaje fue un punto débil, me está costando este fin de semana”, explicó después de la sesión. Sobre la salida de pista, agregó: “En la curva 15 tuve algo con la batería”.

Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, partirá desde el séptimo lugar. El francés destacó el trabajo del equipo, aunque lamentó no haber avanzado más en la grilla. Según relató, la salida de pista de Colapinto le impidió aprovechar el rebufo durante su vuelta más rápida y le hizo perder tiempo en el cierre de la clasificación.

“Sinceramente, estoy muy contento con el trabajo que hicimos con el equipo durante todo el fin de semana”, valoró Gasly.

La pole position quedó en manos de George Russell, con Mercedes. Detrás del británico largarán Charles Leclerc, con Ferrari, y Oscar Piastri, con McLaren.

La competencia se disputa excepcionalmente un sábado debido a que el domingo 27 de septiembre se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán. El trazado urbano de Bakú tiene 6,003 kilómetros, 20 curvas y una de las rectas más extensas del calendario. La prueba está pactada a 51 vueltas.

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Lectura rápida

¿Quién es el piloto que competirá en el Gran Premio de Azerbaiyán?
El piloto es Franco Colapinto.

¿Cuándo se llevará a cabo la carrera?
La carrera se llevará a cabo este sábado a las 8 de la mañana de Argentina.

¿Dónde se realiza el Gran Premio?
El Gran Premio se realiza en el circuito callejero de Bakú, Azerbaiyán.

¿Cómo avanzó Colapinto en la clasificación?
Colapinto avanzó al noveno puesto tras la sanción de Carlos Sainz, quien cayó al 14º puesto.

¿Por qué se disputará la carrera un sábado?
La carrera se disputará un sábado debido a que el domingo 27 de septiembre se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán.

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