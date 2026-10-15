Siete jinetes completaron 27 leguas por el Camino Real en homenaje al general Manuel Belgrano

Siete jinetes del centro Tierra y Tradición, de Río Cuarto, completaron una travesía de 27 leguas a caballo por el Camino Real, en homenaje al general Manuel Belgrano.

Los hombres partieron el viernes desde Pozo del Tigre y arribaron a la histórica posta de Sinsacate, donde fueron recibidos por amigos y referentes de la tradición gaucha.

La cabalgata forma parte de una extensa trayectoria de cuatro décadas de esta agrupación riocuartense, cuyos integrantes recorrieron distintos puntos de la geografía argentina y acumularon, en conjunto, cerca de 5.000 leguas a caballo.

En diálogo con Cadena 3, Ricardo Retamoso, uno de los participantes, expresó su satisfacción por haber completado el recorrido y destacó una particularidad de la travesía: durante los cinco días de marcha, la lluvia nunca los alcanzó.

“¿Puedes creer que en cinco días de marcha no nos ha tocado el agua? Cada vez que llegábamos a donde teníamos que llegar, después llovía”, relató entre risas, al describir cómo el tiempo parecía acompañarlos durante el trayecto.

La llegada a Sinsacate tuvo un significado especial para Retamoso, quien recordó que su caballo ya había pasado por esa misma posta en una travesía realizada en 1999.

“Mi caballo en 1999 salió de marcha de Río Cuarto a San Francisco del Chañar y pasamos por acá, por la posta Sinsacate, y me recibió Fassi”, contó.

Veintisiete años después, volvió al mismo lugar junto al animal para completar el recorrido desde Pozo del Tigre. El reencuentro con la posta y con personas vinculadas a la tradición campera convirtió la llegada en un momento cargado de recuerdos.

Los otros jinetes que participaron fueron Ricardo Retamozo, Humberto Olguín, Néstor Gigena, Juan Marcicio, Facundo Cáffaro y Ramiro Cáffaro, mientras que Miguel Cáffaro acompañó la travesía con tareas de apoyo. Para afrontar la marcha, los participantes llevaron dos caballos por jinete.

La llegada estuvo acompañada por amigos y referentes del ambiente tradicionalista, entre ellos Daniel Fassi, reconocido relator de la doma de Jesús María, quien colaboró con la recepción y la organización para dejar los caballos.

La cabalgata en homenaje a Manuel Belgrano volvió a poner en primer plano el valor histórico del Camino Real, una ruta ligada al pasado colonial y a los desplazamientos que marcaron la historia argentina.

Para los integrantes de Tierra y Tradición, cada recorrido representa mucho más que una travesía ecuestre: es una forma de mantener vivas las costumbres gauchas, fortalecer los vínculos entre las comunidades y transmitir a las nuevas generaciones el amor por los caballos y las raíces del país.

Con la llegada a Sinsacate, los siete jinetes cerraron con éxito una nueva aventura, sumando otro capítulo a los 40 años de historia de la agrupación riocuartense.

Informe de Víctor Rapetti