Creepy Halloween en Forja: diversión familiar, artistas y sorpresas para todos
Este sábado, Forja se transforma para el Creepy Halloween con música, regalos y sorpresas. Camilo, La Mona y más artistas se presentan desde las 18:00 horas.
29/10/2026 | 16:49Redacción Cadena 3
FOTO: Este sábado, Forja se convierte en un festín familiar con artistas increíbles
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Forja se transforma este sábado en el escenario del Creepy Halloween, un evento que promete diversión para toda la familia. Las puertas abren a las 18 horas, y quienes lleguen temprano tendrán la oportunidad de participar en regalos, premios, sorteos y disfrutar de descuentos.
El lineup de artistas incluye a Camilo, Cazzu, Ráfaga, Damas Gratis y el gran cierre estará a cargo de La Mona Jiménez. La producción ha montado un escenario de más de 50 metros de ancho, con más de 400 metros de pantallas y 450 luminarias, además de 80 máquinas que generarán efectos especiales.
Los organizadores recomiendan asistir disfrazados, prometiendo un Halloween a lo grande. La decoración tanto dentro como fuera del predio es un detalle importante, creando un ambiente único y espectacular.
A medida que se acerca el evento, se realizan pruebas de sonido e iluminación, lo que refleja la intensidad del trabajo previo para ofrecer una experiencia inolvidable.
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La Popu. ¡No se les escapa una! Los jimeneros descubrieron a La Mona disfrazado
La Mona Jiménez protagonizó un divertido momento en la previa de la Creepy Halloween y volvió a demostrar que sus fanáticos lo reconocen donde sea.
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Este sábado, el Creepy Halloween en Forja promete ser una auténtica fiesta y se espera una multitud de asistentes.
Informe de Celeste Benecchi
Lectura rápida
¿Qué evento se realizará en Forja? El Creepy Halloween, un evento familiar con actividades y entretenimiento.
¿Quiénes serán los artistas principales? Camilo, Cazzu, Ráfaga, Damas Gratis y La Mona Jiménez.
¿Cuándo comienza el evento? Este sábado a las 18 horas.
¿Qué se recomienda llevar? Los organizadores recomiendan asistir disfrazados para disfrutar más del evento.
¿Qué se espera en términos de asistencia? Se espera una multitud de asistentes para el evento.