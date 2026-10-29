Creepy Halloween en Forja: diversión familiar, artistas y sorpresas para todos

FOTO: Este sábado, Forja se convierte en un festín familiar con artistas increíbles

Forja se transforma este sábado en el escenario del Creepy Halloween, un evento que promete diversión para toda la familia. Las puertas abren a las 18 horas, y quienes lleguen temprano tendrán la oportunidad de participar en regalos, premios, sorteos y disfrutar de descuentos.

El lineup de artistas incluye a Camilo, Cazzu, Ráfaga, Damas Gratis y el gran cierre estará a cargo de La Mona Jiménez. La producción ha montado un escenario de más de 50 metros de ancho, con más de 400 metros de pantallas y 450 luminarias, además de 80 máquinas que generarán efectos especiales.

Los organizadores recomiendan asistir disfrazados, prometiendo un Halloween a lo grande. La decoración tanto dentro como fuera del predio es un detalle importante, creando un ambiente único y espectacular.

A medida que se acerca el evento, se realizan pruebas de sonido e iluminación, lo que refleja la intensidad del trabajo previo para ofrecer una experiencia inolvidable.

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Este sábado, el Creepy Halloween en Forja promete ser una auténtica fiesta y se espera una multitud de asistentes.

Informe de Celeste Benecchi