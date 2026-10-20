Spotify lanza membresías pagas para podcasts con beneficios exclusivos y retiene el 90% de ingresos
Spotify lanzó un nuevo sistema de membresías pagas para podcasters que permite ofrecer contenido exclusivo y beneficios a los oyentes, manteniendo el 90% de los ingresos generados.
FOTO: Spotify lanza nuevas membresías pagas para podcasters
Spotify introdujo recientemente un sistema de membresías pagas que permite a los podcasters monetizar su contenido de manera más efectiva. Esta nueva opción ofrece a los creadores la posibilidad de ofrecer a sus oyentes beneficios exclusivos, como contenido adicional, acceso anticipado a episodios y una experiencia sin anuncios.
La compañía había anticipado esta iniciativa durante su Día de Inversores en mayo, donde también presentó nuevas capacidades de inteligencia artificial que permiten a los oyentes interactuar más con el contenido que consumen. Este lanzamiento está destinado a facilitar un camino más natural para que los oyentes apoyen a sus creadores favoritos, más allá de episodios de contenido adicional que se encuentren detrás de un muro de pago.
Las membresías están disponibles en 34 mercados a nivel global, incluyendo Estados Unidos. Los creadores de contenido que deseen participar deben cumplir con ciertos requisitos, como tener al menos 100 horas de consumo y 100 oyentes o espectadores, así como al menos tres episodios publicados. Además, pueden estructurar sus beneficios en diferentes niveles y opciones de precios para atraer a una variedad de seguidores.
Algunos de los programas que ya están ofreciendo estas membresías incluyen "The Adam Friedland Show", "Making Sense with Sam Harris" y "The Sculpt Society", entre otros. Esto representa un esfuerzo continuo de Spotify para atraer a creadores de contenido a su plataforma, especialmente en un momento en que compite con otras plataformas de video como YouTube.
Con esta nueva herramienta, los creadores retendrán el 90% de los ingresos generados por las membresías, lo que les permitirá diversificar sus fuentes de ingresos y ofrecer una experiencia más rica a sus seguidores. Esto se suma a otras herramientas de monetización que Spotify ya había implementado, como la publicidad y el Programa de Socios de Spotify.
Lectura rápida
¿Qué lanzó Spotify?
Spotify lanzó un sistema de membresías pagas para podcasters que ofrece beneficios exclusivos a los oyentes.
¿Cuándo se presentó la iniciativa?
La iniciativa fue presentada en el Día de Inversores de Spotify en mayo de 2026.
¿Cuáles son algunos beneficios para los oyentes?
Los oyentes pueden acceder a contenido exclusivo, recibir acceso anticipado a episodios y disfrutar de una experiencia sin anuncios.
¿Qué porcentaje de ingresos retienen los creadores?
Los creadores retienen el 90% de los ingresos generados por las membresías.
¿En cuántos mercados está disponible?
Las membresías están disponibles en 34 mercados a nivel global, incluyendo Estados Unidos.