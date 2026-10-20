Oura lanza nuevas métricas de fitness para entender el impacto de los entrenamientos en el cuerpo

Oura anunció recientemente el lanzamiento de dos nuevas métricas de fitness: Cardio Effort y VO2 max, diseñadas para proporcionar a los usuarios una comprensión más profunda de cómo sus entrenamientos afectan su cuerpo. Esta iniciativa se produce en un contexto de creciente competencia en el mercado de anillos inteligentes, donde empresas como RingConn y Ultrahuman están surgiendo como rivales significativos.

Con la nueva métrica de Cardio Effort, los usuarios podrán evaluar el impacto de sus entrenamientos en el sistema cardiovascular. Este indicador se calcula en función de la intensidad y duración de los ejercicios, lo que permite que un entrenamiento corto pero intenso pueda tener un puntaje similar a uno más largo y menos intenso. Según Oura, esta métrica cambia la pregunta habitual de "¿Cuántos minutos me moví?" a "¿Estoy manteniendo mi condición física, mejorándola o excediéndome?"

La métrica de Cardio Effort se compone de dos partes: el esfuerzo de un entrenamiento individual y el esfuerzo semanal total. El primero mide el impacto de un ejercicio específico, mientras que el segundo proporciona un resumen de los esfuerzos acumulados durante la semana, clasificados como "Ligero", "Justo", "Manteniendo", "Construyendo" o "Alcanzando". Esta información se basa en la frecuencia cardíaca elevada en relación con la frecuencia cardíaca en reposo de cada usuario, evitando así las variaciones que pueden surgir de las estimaciones de la frecuencia cardíaca máxima.

Además, Oura introdujo la métrica de VO2 max, que estima cuán eficaces son el corazón, los pulmones y los músculos al trabajar juntos para utilizar oxígeno durante el ejercicio. Tradicionalmente, medir el VO2 max requería pruebas en laboratorio, pero ahora Oura puede estimarlo de forma pasiva utilizando entrenamientos habilitados por GPS. Después de completar cinco actividades calificadas, los usuarios reciben una estimación inicial de su VO2 max.

Dentro de la sección My Health Heart Hub, los usuarios pueden ver su estimación actual de VO2 max, su categoría de fitness (Bajo, Justo, Alto o Pico) y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Oura también proporciona información sobre cambios significativos en el VO2 max y cuándo se mantiene constante.

Estas dos nuevas características, que se implementan en los modelos de Oura Ring Gen3 y posteriores, están diseñadas para trabajar en conjunto y ayudar a los usuarios a comprender mejor el esfuerzo físico y su acumulación a lo largo del tiempo.