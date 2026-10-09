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Viernes fresco e inestable en Rosario: se esperan chaparrones durante la jornada

La jornada estará marcada por la nubosidad, con ráfagas de viento del sur y probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y la noche.

09/10/2026 | 06:52Redacción Cadena 3 Rosario

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Lluvia en Rosario.

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Rosario comenzó este viernes con cielo cubierto y lloviznas, en una mañana fresca y húmeda. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones se mantendrán inestables durante buena parte de la jornada.

La temperatura mínima rondará los 10 grados y la máxima llegará a los 16. Durante la mañana predominará la nubosidad, mientras que hacia la tarde y la noche se esperan chaparrones.

El viento soplará desde el sur, con velocidades moderadas y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora durante la tarde. La humedad se mantiene elevada, lo que refuerza la sensación de tiempo desapacible.

Para el fin de semana se espera una mejora gradual de las condiciones. El sábado tendrá una máxima de 18 grados y el domingo podría llegar a los 19, aunque se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios.

Lectura rápida

¿Qué condiciones climáticas se esperan en Rosario? Se prevén cielo cubierto, lloviznas y chaparrones durante la jornada.

¿Quién proporciona el pronóstico del clima? El pronóstico es emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo se espera una mejora en el clima? Se espera una mejora gradual para el fin de semana.

¿Dónde se registrarán ráfagas de viento? Las ráfagas de viento se registrarán en Rosario durante la tarde.

¿Por qué se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico? Se recomienda debido a posibles cambios en las condiciones climáticas.

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