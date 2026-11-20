FOTO: Rosario: vecinos protestan frente a la casa del dueño del pitbull que mató a un caniche.

Vecinos de la zona de Mitre y Zeballos se concentraban este viernes frente a la puerta de la casa de los dueños de los pitbull que el jueves por la noche mataron a un caniche, en un nuevo capítulo de una protesta que lleva meses de denuncias por ataques reiterados.

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La protesta se desarrollaba en la calle y la vereda del domicilio, con los manifestantes apostados frente al ingreso del inmueble. El reclamo es el mismo que vienen sosteniendo desde hace tiempo: que los animales no vuelvan al barrio. Como se informó oportunamente, los vecinos aseguran que los mismos cuatro perros ya lastimaron a otras personas y mataron a otros animales, que los dueños se ríen cuando les piden explicaciones y que una causa por un ataque anterior nunca avanzó.

En el marco de la jornada, el dueño de los perros fue detenido y luego liberado, según trascendió. En tanto, la dueña del caniche que murió en el ataque habló entre lágrimas con Cadena 3 Rosario y aseguró que su mascota "era como su hijo".

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El ataque, ocurrido el jueves por la noche entre las 6 y las 10, tuvo lugar cuando los perros salieron de la vivienda y se lanzaron contra el caniche, que falleció en el acto con la cadera y las costillas destrozadas. La mujer entró en shock y fue atendida por el Sies.

Los vecinos insisten en que la preocupación excede a los animales: hay niños que circulan por la zona y una escuela primaria en la otra cuadra.

"Ojalá que no pase el día de mañana con un chico", había advertido Florencia, una de las residentes, al pedir que alguien tome nota y tome una decisión. Marcelo, otro damnificado que fue mordido en agosto junto a su beagle, había lamentado que la causa de aquel episodio nunca avanzó: "Hoy mató a un perro, no sé qué esperan".