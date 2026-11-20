Una vecina de la zona de Mitre y Zeballos relató las situaciones de temor que vivían los residentes por la presencia de varios pitbulls en una vivienda de Mitre al 1548. Su testimonio se conoció después de que tres de esos perros atacaran y mataran al caniche de una mujer de 71 años. Según contó, los episodios de tensión con los animales eran habituales y quienes paseaban a sus mascotas debían tomar precauciones para evitar enfrentamientos.

La mujer, que también tiene un caniche y vive en el barrio, explicó que los perros solían asomarse por las ventanas abiertas de la casa, detrás de las rejas, y reaccionaban con ladridos ante la presencia de otros animales. Por ese motivo, muchos vecinos optaban por cruzarse de vereda o levantar a sus mascotas cuando pasaban frente a la propiedad.

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“Yo enseguida tenía el instinto de levantar al perro”, contó a Cadena 3 Rosario. También señaló que había ocasiones en las que los animales eran sacados a pasear con correa, aunque, según su relato, no siempre se respetaban las medidas de seguridad. La situación generaba preocupación entre quienes transitaban habitualmente por esa cuadra.

Uno de los aspectos más llamativos de su testimonio fue la conducta que atribuyó al dueño de los pitbulls. “No veía tu preocupación cuando levantabas al perro y, en el momento en que lo levantabas, se te reía”, sostuvo. Además, aseguró que algunas personas modificaban sus recorridos para evitar encontrarse con los animales.

La vecina también afirmó que había visto al hombre llevar los perros hasta una plaza de la zona y soltarlos. Según explicó, habitualmente los sacaba de a uno o de a dos, aunque no sabía qué había ocurrido el día del ataque para que salieran tres juntos. Durante el operativo posterior al episodio, otros residentes señalaron que habría más animales en la propiedad, incluidos cachorros.

La víctima, una mujer de 71 años, relató que observó el ataque desde un balcón y expresó su desesperación por no haber podido proteger a su mascota. “Él era lo único que tenía, por Dios. ¿Por qué me lo mataron así? No lo pude defender”, dijo entre lágrimas. La mujer quedó profundamente afectada por la muerte del caniche, que fue atacado por los tres perros cuando pasaba frente a la vivienda.

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Tras el episodio, la Policía demoró al hombre señalado como responsable de los animales, de unos 35 años, mientras que personal de la Brigada Ecológica intervino para retirar a los pitbulls de la propiedad. La reacción de los vecinos reflejó un malestar que, según sus testimonios, venía de antes y estaba relacionado con la falta de medidas para evitar situaciones de peligro.

El caso volvió a poner en discusión la tenencia responsable de animales y el cumplimiento de las medidas de seguridad para determinadas razas. En Rosario, la normativa establece condiciones para la circulación de perros potencialmente peligrosos, entre ellas el uso de correa y bozal. Los vecinos también expresaron su preocupación por lo que podría haber ocurrido si, en lugar de una mascota, el ataque hubiera tenido como víctima a un niño o a una persona que caminaba por la vereda.

Informe de Fernando Carrafiello.