En vivo

Amamos los Domingos

Chema Forte

Argentina

En vivo

Amamos los Domingos

Chema Forte

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Fernando Varea

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Un domingo volvió el sol a Córdoba: cómo estará el tiempo en la semana

La mínima fue de 10.4 °C a las 7 de la mañana. Se espera una máxima de 21 grados. Sin embargo, la inestabilidad volvería en los próximos días. El detalle.

25/10/2026 | 08:12Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El domingo invita a pasar el día al aire libre.

FOTO: El domingo invita a pasar el día al aire libre.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Después de varias jornadas con nubosidad, el sol volvió a asomarse este domingo en Córdoba. La temperatura mínima fue de 10,4 °C a las 7 y se espera que la máxima alcance los 21 °C, en una jornada con cielo parcialmente nublado y bajas probabilidades de precipitaciones.

Sin embargo, las condiciones podrían cambiar en los próximos días. De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el martes aumentaría la probabilidad de lluvias y tormentas, con valores de entre el 10% y el 40%.

Cómo estará el tiempo en Córdoba día por día

Lunes: la temperatura oscilará entre los 10 °C y los 21 °C. Se espera una jornada con nubosidad variable y sin probabilidad significativa de precipitaciones.

Martes: será el día con mayor inestabilidad. La mínima prevista es de 13 °C y la máxima, de 24 °C, con probabilidad de lluvias y tormentas de entre el 10% y el 40%.

Miércoles: las temperaturas irán de los 15 °C a los 25 °C. Se espera cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

Jueves: la mínima será de 14 °C y la máxima llegará a los 24 °C, con nubosidad variable y escasas chances de lluvia.

Viernes: se prevén temperaturas de entre 14 °C y 24 °C, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones significativas.

Sábado: el pronóstico anticipa una mínima de 14 °C y una máxima de 24 °C, con cielo parcialmente nublado durante la jornada.

De esta manera, Córdoba tendrá una semana con temperaturas máximas que se ubicarán entre los 21 °C y los 25 °C. La principal atención estará puesta en el martes, cuando podría regresar la inestabilidad.

Lectura rápida

¿Qué sucedió el domingo en Córdoba? El sol volvió a asomarse después de varias jornadas con nubosidad, con una temperatura mínima de 10,4 °C y máxima de 21 °C.

¿Quién proporciona el pronóstico del tiempo? El pronóstico extendido es proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo se espera mayor inestabilidad? El martes se anticipa el día con mayor inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas.

¿Cómo serán las temperaturas durante la semana? Las temperaturas máximas oscilarán entre 21 °C y 25 °C durante la semana.

¿Qué se espera para el martes específicamente? Para el martes, se prevé una mínima de 13 °C y una máxima de 24 °C, con probabilidad de lluvias y tormentas entre 10% y 40%.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf