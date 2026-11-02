FOTO: Secuestraron más de 300 botellas de alcohol de contrabando en Buenos Aires, valuadas en $24 millones

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) -- La Policía de la Ciudad realizó un operativo donde se secuestraron botellas de bebidas alcohólicas que habían ingresado al país de manera ilegal, con un valor total de más de $24 millones. Este procedimiento tuvo lugar en supermercados ubicados en Palermo, Belgrano, Saavedra y Recoleta.

Las autoridades llevaron a cabo allanamientos en 29 locales comerciales, donde incautaron un total de 311 botellas de bebidas alcohólicas que estaban etiquetadas para su venta en Brasil y Paraguay, pero que habían sido introducidas en Argentina sin la debida autorización.

El etiquetado de estos productos es esencial para la comercialización de mercancías importadas, y corresponde al importador asegurarse de su cumplimiento. En caso de incumplimiento, se incurre en una infracción al Código Aduanero (Ley 22415), lo que puede resultar en multas y el decomiso de la mercadería.

En el primer operativo, se confiscaron 152 botellas de whisky que suman un valor de $12.320.000, distribuidas en ocho comercios localizados en las calles Thames al 2300, Mansilla al 3400, Aráoz al 2400, avenida Las Heras al 3700, Jorge Luis Borges al 2400, Arévalo al 1600, avenida Santa Fe al 4900 y French al 3100.

Posteriormente, en un segundo procedimiento, se inspeccionaron once establecimientos adicionales donde se secuestraron 159 botellas de whisky por un valor total de $11.840.000, según lo informado a la Agencia Noticias Argentinas.

Este último operativo se llevó a cabo en 10 comercios ubicados en Pedro Rivera al 4000, Amenábar al 2500 y 2400, Vicente López al 1700, Vidal al 2000, Callao al 2000, Zapiola al 4300, avenida del Libertador al 8300, Sucre al 2400 y Arcos al 3800.

Los procedimientos fueron ejecutados por efectivos de la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ), en colaboración con personal de ARCA (Aduana) y la División de Operaciones de la Policía de la Ciudad (DIOC).