Santa Fe superó los 4,2 millones de metros de sellado de fisuras en rutas provinciales

El Gobierno de Santa Fe informó que ya superó los 4,2 millones de metros lineales de sellado de fisuras en rutas provinciales, a partir de los contratos ejecutados entre 2024 y los primeros meses de 2026. Las tareas forman parte de un plan de mantenimiento de la red vial pavimentada que continúa este año con nuevos grupos de reparaciones.

El objetivo de estos trabajos es evitar que las grietas del asfalto permitan el ingreso de agua y provoquen daños mayores en la estructura del pavimento. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que "cuando el pavimento se fisura, el agua entra y el daño crece hasta formar un pozo. El sellado corta ese proceso antes de que empiece".

En cuanto a la ejecución, durante 2024 se licitaron 1.200.000 metros lineales de sellado, cuyos trabajos se extendieron hasta parte de 2025. Al año siguiente se licitaron otros tres millones de metros, que comenzaron a ejecutarse en 2025 y continuaron durante los primeros meses de 2026.

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, señaló que se trata de una de las intervenciones de menor costo dentro de las tareas de mantenimiento. "Con poca inversión se protege mucho pavimento", sostuvo. Además, remarcó: "Sellar a tiempo evita que el agua llegue a la base. Si el agua llega a la base, después hay que reconstruir".

Las intervenciones alcanzan a distintas rutas provinciales de los departamentos santafesinos. Entre ellas se encuentran las rutas 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 26, 39, 61, 62, 91, 93, 94 y 95, además de otros corredores. Los trabajos no se realizan sobre tramos continuos, sino en los sectores donde se detectan fisuras.

Según los datos oficiales, los 16 contratos de sellado licitados entre 2024 y 2025 —ocho por año— representan una inversión provincial de 10.000 millones de pesos. El programa se complementa con tareas de bacheo y reparaciones en distintos puntos de la red vial santafesina.