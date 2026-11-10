FOTO: SAME activa operativo de salud en Palermo para el encuentro del papa León XIV con jóvenes

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) -- El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) ha comenzado el operativo de salud a partir de este martes al mediodía para el Encuentro con Jóvenes que tendrá lugar esta noche en el barrio porteño de Palermo, donde estará presente el papa León XIV.

Este dispositivo se activa tras la exitosa labor del lunes durante la Santa Misa en el Monumento de los Españoles. El SAME ha decidido establecer un operativo especial en el mismo lugar para el encuentro con los jóvenes, que sigue a la visita del Papa por la provincia de Córdoba.

Según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el operativo de rápida respuesta sanitaria comenzó pasadas las 12:00 hs y se extenderá hasta después de las 22:00 hs, momento en que finalice el evento.

El Encuentro con Jóvenes fue el único pedido que el Papa realizó a las autoridades encargadas de su gira por Argentina, con el fin de dialogar con quienes representan el futuro del mundo.

La apertura de accesos al público se inició a las 12:00 hs, y a las 16:00 hs habrá presentaciones musicales y animación, con artistas como Valentino Merlo, Nahuel Penissi y Maggie Cullen, entre otros.

La convocatoria está dirigida a jóvenes que se inscribieron previamente, así como al público en general. Para los jóvenes inscriptos, se estableció un rango de edad de 15 a 35 años y se ha organizado el acceso en ocho sectores diferenciados por colores, con ingreso mediante códigos QR.