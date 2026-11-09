Pudo ser una tragedia: un BMW perdió el control, atropelló a un peatón y terminó sobre la vereda

FOTO: El BMW que protagonizó un accidente en pleno centro de Córdoba. (Foto: Agos Meneghetti)

FOTO: El BMW que protagonizó un accidente en pleno centro de Córdoba. (Foto: Agos Meneghetti)

Un accidente de tránsito ocurrido en pleno centro de Córdoba pudo terminar en una tragedia. Un automóvil BMW perdió el control, atropelló a un peatón que esperaba para cruzar y terminó varios metros sobre la vereda de enfrente, luego de protagonizar una peligrosa maniobra.

El siniestro se produjo en la intersección de bulevar San Juan y Artigas, mientras en la ciudad se desarrollaba la vigilia por la llegada del papa León XIV, con actividades centrales en FADEA.

El vehículo circulaba por calle Artigas y, al doblar para incorporarse al bulevar San Juan, su conductor perdió el control y se subió al cantero central.

En ese sector se encontraba un hombre de 48 años que aguardaba para cruzar. El automóvil lo embistió y, en un intento por evitar consecuencias mayores, el conductor realizó una maniobra que terminó llevando al vehículo hacia la vereda de enfrente, en dirección a La Cañada.

La trayectoria del BMW se extendió durante varios metros. El vehículo terminó con el eje delantero roto y quedó inmovilizado sobre calle San Juan, a la altura de Corro, a la espera de asistencia para poder ser retirado.

De acuerdo con la información recogida en el lugar, el automóvil recorrió casi 100 metros desde el punto en el que perdió el control hasta que finalmente pudo detenerse.

La secuencia generó preocupación por la posibilidad de que hubiera provocado consecuencias mucho más graves, tanto para el peatón como para otras personas que circulaban por la zona.

El peatón está fuera de peligro y el conductor quedó demorado

El hombre de 48 años sufrió escoriaciones y fue trasladado al Sanatorio Francés para recibir atención médica. Afortunadamente, se encontraba fuera de peligro.

En tanto, el conductor del BMW quedó demorado en uno de los móviles policiales que llegaron al lugar, mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

Informe de Agostina Meneghetti.