FOTO: Más del 50% de los internos en Ezeiza y Marcos Paz no tienen condena firme, revela informe

Buenos Aires, 29 septiembre (NA) – Un reciente informe elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación expone las condiciones de detención en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz durante el primer semestre de 2026. Uno de los hallazgos más alarmantes es que más del 50% de los internos no tiene condena firme.

El estudio detalla la situación de ambos establecimientos en cuanto a la evolución de la población carcelaria, las demandas presentadas, los casos de malos tratos, fallecimientos, medidas de fuerza y las condiciones materiales de encierro.

Situación en Marcos Paz

En el Complejo Penitenciario Federal N°2 (CPF II), que alberga a varones mayores de 18 años, se registran hasta junio de 2026 1.875 personas privadas de libertad (PPL), distribuidas en cinco unidades residenciales.

La capacidad total del CPF II es de 2.000 plazas, lo que indica que hay 125 lugares disponibles. En cuanto a la situación procesal de los reclusos, el informe señala que casi el 57% de los detenidos se encuentra procesado, lo que implica que más de la mitad no cuenta con una condena firme.

En el primer semestre se registraron 1.237 reclamos sobre temas como salud, acceso a la justicia, condiciones de detención y traslados. Asimismo, se documentaron tres fallecimientos por causas no violentas, además de 14 medidas de fuerza, siendo la mayoría huelgas de hambre.

Situación en Ezeiza

El Complejo Penitenciario Federal N°1 (CPF I) de Ezeiza, que también acoge a varones y personas trans mayores de 18 años, tiene a junio de 2026 1.905 internos en siete unidades residenciales.

La capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal es de 1.947, lo que deja 42 plazas disponibles. En Ezeiza, casi el 53% de los detenidos está procesado, lo que también significa que más de cinco de cada diez no tienen condena firme.

Entre enero y junio se registraron 1.472 demandas, principalmente relacionadas con salud y condiciones de detención. En este complejo, se documentaron 15 fallecimientos, de los cuales 10 fueron por enfermedades y cinco por causas violentas, incluyendo ahorcamiento e incendio.

Además, se llevaron a cabo 27 medidas de fuerza, muchas de las cuales fueron motivadas por solicitudes de traslado, acceso a la salud y condiciones materiales de detención.