María Eugenia Sequeiro, tras la visita del Papa: "Esteban tiene como misión unir a la Argentina"

Esteban Bullrich tenía una ilusión especial: poder encontrarse con el papa León XIV durante su visita a la Argentina. Este miércoles, en Luján, pudo cumplir ese deseo junto a su familia. Su esposa, María Eugenia Sequeiro, contó a Cadena 3 cómo vivieron el momento y destacó el mensaje de fe y unidad que dejó el Pontífice.

“Él tenía muchísima ilusión de que viniera el Papa a la Argentina. Estuvimos ahí, cerquita, así que lo vimos cerquita. Gracias a Dios”, relató Sequeiro durante una entrevista con Hernán Funes, desde las inmediaciones de la Basílica de Luján.

Bullrich, diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2021, siguió el paso del Papa desde su silla, que le permite ponerse de pie. Según contó su esposa, eligió levantarse cada vez que León XIV pasaba para poder saludarlo.

Un gesto de unidad en medio de las diferencias políticas

Uno de los momentos que más emocionó a Sequeiro fue la imagen de su esposo ubicado entre representantes de distintos espacios políticos. “De un lado estaba como un partido y del otro lado el otro partido. Así bien opuestos. Y Esteban en el medio”, describió.

Para ella, esa escena representó una síntesis de una de las ideas que Bullrich sostuvo durante su trayectoria pública: la necesidad de construir puentes más allá de las diferencias.

“Unir a todos los que... porque no pensemos distinto tenemos que estar lastimándonos o maltratándonos. Podemos pensar distinto y sentarnos a la misma mesa”, expresó.

En ese sentido, consideró que el mensaje de León XIV fue precisamente una invitación a recuperar ese espíritu de encuentro entre los argentinos. “Este Papa viene a recordarnos a todos los argentinos”, señaló.

El libro que le entregaron al Papa

La visita también tuvo un momento especial para Bullrich: pudo entregarle personalmente al Pontífice un ejemplar de su nuevo libro, Liderazgo espiritual.

Sequeiro explicó que la obra aborda las características y virtudes necesarias para ejercer un liderazgo desde una perspectiva espiritual, que no necesariamente está ligada a lo religioso, sino a una mirada que trasciende lo inmediato.

“Es un libro que menciona todas las características y las virtudes para ser un líder espiritual. No es que sea religioso, sino que tiene una mirada más allá que la de acá”, explicó.

La posibilidad de acercarle el ejemplar a León XIV fue vivida por la familia como un acontecimiento providencial.

La fe es sostén y también es regalo

Durante la entrevista, Sequeiro también reflexionó sobre el lugar de la fe en el camino que atraviesan junto a Bullrich. Consultada sobre cómo explicar que la fe no es una muestra de ingenuidad, sino una fuente de fortaleza, respondió: “La fe es regalo, pero uno tiene que estar abierto al regalo”.

Y agregó: “Una vez que uno se abre y lo busca y lo reconoce a Dios, Dios, uno se arrodilla y entonces él hace el resto. Y entonces ahí uno recibe ese sostén y ese amor”.

Para la esposa del exsenador, la clave está en recuperar la importancia de lo esencial frente a las exigencias de la vida cotidiana. “Lo más importante es el corazón y vivir de cara a Dios”, sostuvo.

Al finalizar, envió un saludo a quienes seguían la entrevista y agradeció el acompañamiento. Bullrich también hizo llegar su saludo y sus buenos deseos.

Informe de Hernán Funes.