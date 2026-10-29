FOTO: Los hijos del bioquímico detenido en Esquel brindan su testimonio en Cámara Gesell

Buenos Aires, 29 octubre (NA) – Los hijos de Miguel Edgardo Battista, el bioquímico de 71 años detenido en Esquel por encerrar a su familia, declararon en Cámara Gesell, mientras se realizaban pericias de salud mental al imputado, entre otras medidas.

La Fiscalía de Esquel llevó a cabo entrevistas a los hijos de la familia, de 19, 17 y 13 años, en el dispositivo especializado de Cámara Gesell. A partir de estos testimonios, el Cuerpo Médico Forense (CMF) elaborará los informes técnicos correspondientes.

Se solicitó formalmente al CMF un análisis integral de los antecedentes médicos, así como una detallada pericia sobre la salud mental del imputado, según el comunicado del Ministerio Público Fiscal.

Se llevaron a cabo numerosas entrevistas a personas que pueden aportar datos relevantes para la causa. Además, se requirió información formal a entidades bancarias, organismos estatales e instituciones de salud. También se dio intervención a los Equipos Técnicos Multidisciplinarios de la Procuración General para el peritaje y análisis de los dispositivos secuestrados durante los operativos.

Conforme al avance de las diligencias y los resultados obtenidos en los próximos días, la Fiscalía evaluará los planteos a formular en la audiencia de control de la prisión preventiva.

Battista enfrenta cargos por privación ilegítima de la libertad y abandono de persona agravado y se le dictó prisión preventiva por diez días para avanzar en la investigación sin inconvenientes procesales.

A la salida de la audiencia, el medio Noticias de Esquel logró interceptarlo, momento en el que el bioquímico habló públicamente por primera vez desde su detención: "Tuve más afecto en prisión que por parte de mis vecinos" y afirmó que se trata de "una gran persecución".

Cronología de los hechos

Las denuncias y alertas comunitarias fueron realizadas el 10 de octubre, lo que llevó a la intervención institucional y al inicio de la investigación, según el comunicado del Ministerio Público Fiscal provincial.

Diez días después, el 20 de octubre, el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario –ETI– intervinieron ante los reiterados intentos de la Policía por contactar al hombre y a las víctimas.

Los profesionales elaboraron un informe de riesgo urgente que advirtió sobre la vulnerabilidad extrema de los integrantes del hogar, lo que llevó a un allanamiento el 22 de octubre que resultó en el rescate de la mujer y los hijos, así como la detención del acusado.

Tras el procedimiento, los órganos judiciales y de salud activaron protocolos de contención y asistencia médica y psicológica para el grupo familiar.