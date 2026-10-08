Lo imputaron por amenazar a su mujer y matar a su perro en Salta

FOTO: Imputaron a un hombre por amenazar a su pareja y provocar la muerte de su perro en Salta

Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- Un joven de 27 años fue imputado por amenazar con un cuchillo a su mujer y atar a su perro a un árbol hasta dejarlo suspendido y causarle la muerte, en la ciudad salteña de Apolinario Saravia.

El lunes 5 de octubre, el implicado habría llegado al domicilio bajo los efectos del alcohol e intimidado a la víctima con un arma blanca, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta.

De acuerdo al segundo hecho denunciado, el acusado tomó una soga para atar a la mascota de su pareja para atarla a un árbol, dejándolo suspendido hasta provocarle el fallecimiento, en la vivienda ubicada en el barrio Asentamiento de Ferrocarril.

La denunciante aportó un video clave a la investigación, que fue analizado por la Policía y quedó incorporado a las actuaciones.

En este sentido, el fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, imputó provisionalmente al señalado por los delitos de amenazas con arma blanca y actos de crueldad animal, en concurso real.