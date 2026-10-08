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Lo imputaron por amenazar a su mujer y matar a su perro en Salta

El implicado fue acusado formalmente por los delitos de amenazas con arma blanca y actos de crueldad animal, en concurso real.

08/10/2026 | 10:55Redacción Cadena 3

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Imputaron a un hombre por amenazar a su pareja y provocar la muerte de su perro en Salta

FOTO: Imputaron a un hombre por amenazar a su pareja y provocar la muerte de su perro en Salta

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Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- Un joven de 27 años fue imputado por amenazar con un cuchillo a su mujer y atar a su perro a un árbol hasta dejarlo suspendido y causarle la muerte, en la ciudad salteña de Apolinario Saravia.

El lunes 5 de octubre, el implicado habría llegado al domicilio bajo los efectos del alcohol e intimidado a la víctima con un arma blanca, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta.

De acuerdo al segundo hecho denunciado, el acusado tomó una soga para atar a la mascota de su pareja para atarla a un árbol, dejándolo suspendido hasta provocarle el fallecimiento, en la vivienda ubicada en el barrio Asentamiento de Ferrocarril.

La denunciante aportó un video clave a la investigación, que fue analizado por la Policía y quedó incorporado a las actuaciones.

En este sentido, el fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, imputó provisionalmente al señalado por los delitos de amenazas con arma blanca y actos de crueldad animal, en concurso real.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Salta?
Un joven fue imputado por amenazar a su pareja y provocar la muerte de su perro.

¿Quién es el acusado?
Un hombre de 27 años, residente en Apolinario Saravia.

¿Cuándo sucedieron los hechos?
Los incidentes ocurrieron el 5 de octubre.

¿Dónde tuvo lugar el suceso?
En la vivienda del acusado, ubicada en el barrio Asentamiento de Ferrocarril.

¿Cómo se obtuvo evidencia?
La denunciante proporcionó un video que fue analizado por la Policía.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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