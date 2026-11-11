Llega Argentina Capital Week: una semana dedicada a potenciar el ecosistema de inversiones

Argentina Capital Week llega para resolver una paradoja: nuestro país es líder mundial en litio, shale, harina de soja y maíz, pero hoy recibe menos inversión extranjera directa en relación con su PBI que Chile, Colombia, Brasil, México o Perú. La iniciativa, impulsada por los fundadores del RepensAR Summit, concentrará durante cinco días la agenda del ecosistema inversor, pensada para atraer a líderes del interior del país y a fondos del exterior para responder a esa pregunta: ¿Cómo hacer para potenciar más y mejores inversiones desde y hacia la Argentina?

Del 16 al 20 de noviembre, Buenos Aires reunirá a varios de los empresarios, fondos e inversores locales e internacionales más importantes en ocho encuentros sobre agro, tecnología, energía y mercados de capitales. RepensAR Summit, que en 2025 y 2026 convocó a más de 300 inversores en el MALBA, será nuevamente el evento central.

En ese sentido, Ramiro Juliá, CEO de Americas Capital y Francisco Sosa del Valle, CEO de Bunker Invest, coinciden: “Argentina tiene un potencial enorme, pero aún faltan condiciones para potenciar las inversiones que lleguen, y animar a empresarios locales a que inviertan en activos estratégicos en el exterior. Estamos convencidos que estos espacios generan un enorme know-how para comprender qué mira el mundo de nosotros y a su vez, dónde están las oportunidades”

Respecto al nuevo formato, que se extiende de un evento único (el Repensar Summit) a una semana de eventos con foco temático, los fundadores sostuvieron: “El apetito inversor de los argentinos continúa creciendo. Y entendimos que hacer eventos puntuales, daría mayor profundidad a los temas clave. La respuesta fue excelente y muchos referentes de cada sector nos acompañarán".

La semana arranca el lunes 16 con Agro Capital Day, organizado por Itatí Agroinversiones y con Banco Macro como main sponsor, que debatirá cómo convertir la competitividad del agro argentino en una propuesta de inversión de clase mundial a partir de tres ejes: tierra, inversión y AgTech.

El martes 17 tendrá dos encuentros: un desayuno de Newton Capital con su fundador, Alberto Echegaray Guevara, sobre inteligencia artificial y economía espacial, y Next Gen, una jornada que reunirá a líderes sub-35 de empresas, cámaras y medios.

El miércoles 18 será el turno de Tech Capital Day, organizado por el Parque Empresarial Austral en el IAE Business School, con paneles sobre tecnología y deep tech. Por otro lado, Inteligo Group organiza un desayuno en La Dolfina Polo Café, para conversar sobre una visión global del patrimonio familiar.

El jueves 19 llega el evento central de la semana, el RepensAR Summit 2026: Inversiones desde y hacia la Argentina, que cerrará con un almuerzo de EY. Por su parte, el viernes 20, un desayuno de JPMorgan como cierre de Capital Week.

El RepensAR Summit contará con Horacio Marín (presidente y CEO de YPF), Diego Sucalesca (presidente ejecutivo de PromArgentina), Hernán Kazah (cofundador de Kaszek y de Mercado Libre), Gustavo Grobocopatel (Grupo Los Grobo), Mariano Grassi (Nueva Vicentin), Gonzalo Tanoira (San Miguel y Quilvest), Javier Iguacel (Bentia Energy) y Fernando Paci (EY Argentina), entre otros.

En Tech Capital Day participarán Juan Manuel Porcaro (Draper Cygnus), Alexander Busse (NXTP Ventures), Mariano Mayer (Newtopia VC) y Nicolás Tognalli (Cites VC). Agro Capital Day sumará a referentes de Adecoagro, Man Agro, BID Invest, Banco Macro y Agrositio.

Next Gen reunirá a Gisela Muñoz (IDEA Joven y Mercado Libre), Beltrán Briones, Milagros Hadad (La Fórmula Podcast - Infobae), Vicente Gutierrez (residente J6 & ADEBA Joven - Grupo Banco Galicia), entre otros jóvenes líderes, emprendedores, comunicadores y referentes de AHK y diversos sectores.