Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- El Municipio de Lanús ha presentado un proyecto de ley ante la Legislatura Bonaerense con el propósito de declarar el Estado de Emergencia en respuesta a la explosión fatal ocurrida hace una semana en la localidad de Remedios de Escalada.

El comunicado oficial indica que el proyecto busca declarar por un período de 180 días el Estado de Emergencia Social, Habitacional, Patrimonial, Económica, Comercial, Alimentaria, Ambiental, Urbana y en materia de Infraestructura del Servicio Público del Gas en el Municipio de Lanús.

El objetivo principal es asistir a las y los afectados por el siniestro que tuvo lugar el 13 de noviembre en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea.

Asimismo, el proyecto contempla la eximición del pago de obligaciones tributarias como impuestos inmobiliarios, automotores e ingresos brutos, entre otros, para los vecinos, vecinas y comerciantes que fueron perjudicados por el incidente.

Antes de esta iniciativa, el Municipio decretó 72 horas de duelo en homenaje a las dos víctimas fatales del siniestro, el cual está siendo investigado por la Justicia.