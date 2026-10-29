FOTO: La Corte Suprema ratifica condena de ocho años a Aníbal Lotocki por estafa y lesiones graves

Buenos Aires, 29 de octubre (NA) – La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de ocho años de prisión impuesta al médico Aníbal Lotocki por los delitos de estafa y lesiones graves en perjuicio de Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.

La decisión fue tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron inadmisible el recurso de queja interpuesto por la defensa, el cual buscaba revertir la sentencia que había confirmado la pena.

En el análisis de la causa, se estableció que Lotocki provocó lesiones a cuatro pacientes al inyectarles microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en áreas del cuerpo donde su uso está prohibido y en cantidades superiores a las recomendadas por los profesionales de la salud.

El Tribunal Oral había dictado una condena inicial de cuatro años de prisión en febrero de 2022, tras comprobar que el médico utilizó un producto de relleno que contenía PMMA en zonas y cantidades no autorizadas, lo que resultó en la aparición de granulomas y lesiones en las pacientes afectadas.

Posteriormente, la fiscalía y las querellas presentaron apelaciones solicitando una pena más severa, mientras que la defensa solicitó la absolución. En este contexto, la Sala III de la Cámara de Casación amplió la condena a ocho años al considerar que Lotocki también había cometido estafa y aumentó la inhabilitación para ejercer la medicina de cinco a diez años.

En abril de 2025, la Sala II de la Casación ratificó la condena de ocho años, y ante esta decisión, la defensa llevó el caso a la Corte Suprema mediante un recurso de queja que fue desestimado por el máximo tribunal.

Este expediente tuvo cuatro intervenciones de la Corte Suprema: las dos primeras relacionadas con cuestiones previas al juicio, la tercera referida a la condena inicial y la cuarta que selló la pena definitiva.

Actualmente, Lotocki se enfrenta a un juicio por el Tribunal Oral en lo Criminal 17 por el homicidio de Christian Zárate, un paciente de 50 años fallecido tras una intervención realizada en abril de 2021 en el Centro Médico Conde (CEMECO), además de ser juzgado por lesiones graves a otras dos mujeres, habiendo sido sobreseído en tres casos por prescripción del tiempo.