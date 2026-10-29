FOTO: Intoxicación masiva por gas pimienta en una escuela de Caballito deja 18 alumnos afectados

Buenos Aires, 29 de octubre (NA) – Al menos 18 alumnos resultaron intoxicados por el uso de gas pimienta dentro de una escuela en Caballito y hubo un operativo de asistencia en el cruce de las avenidas Rivadavia y Acoyte.

El hecho se produjo este jueves por la mañana en la Escuela Normal Superior N.º 4 "Estanislao Severo Zeballos", ubicada en la avenida Rivadavia al 4950, cuando se alertó sobre una intoxicación masiva dentro de la institución por gas pimienta.

De manera inmediata acudió personal médico del SAME, que asistió en el lugar a 13 menores y a seis mayores, mientras que una mujer fue llevada al Hospital Durand con diagnóstico de intoxicación.

Al lugar también se desplazó personal de Bomberos de la Ciudad y de la Comisaría Vecinal 6B de la Policía de la Ciudad, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Aunque no trascendió cómo se produjo el hecho, la sospecha principal es que se trató de un accidente con dicha sustancia tóxica en el interior de uno de los baños.

En el caso interviene la Unidad de Flagrancia Oeste que investiga cómo se desencadenó la situación.