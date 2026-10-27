FOTO: Importancia de las proteínas en la adolescencia: calidad y cantidad son clave para el crecimiento

Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- Durante la adolescencia, una etapa crítica de crecimiento y desarrollo, las proteínas juegan un papel fundamental. Sin embargo, no solo es importante la cantidad consumida, sino también la calidad de estas y los alimentos que se eligen para su ingesta.

Un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas revela que un estudio reciente, realizado en una muestra de 801 adolescentes de entre 12 y 18 años en diversas regiones del país, encontró que el 51,7% de los encuestados tenía un consumo alto de alimentos ricos en proteínas. Los productos de origen animal, como huevos, quesos, leche, yogur y carnes, fueron los que mostraron las mayores proporciones de consumo adecuado.

"No deberíamos hablar solo de cuántas proteínas consumen los adolescentes, sino también de dónde provienen. En esta etapa es importante priorizar alimentos que aporten proteínas completas, es decir, con todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita", expresó el Dr. Omar Tabacco, ex presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría.

El especialista, miembro de PROFENI, añadió: "Las proteínas de origen animal cumplen con esta característica y, dentro de ellas, los lácteos tienen además la ventaja de aportar otros nutrientes fundamentales para el crecimiento".

"La adolescencia representa un período exigente desde el punto de vista nutricional. Las necesidades de proteínas son superiores a las de la población adulta por su papel en el crecimiento de la masa muscular y ósea -está construyéndose buena parte del capital que acompañará a la persona durante la vida adulta. Por eso es una oportunidad especialmente importante para incorporar alimentos con una buena densidad nutricional", indicó la Dra. Mabel Carosella, médica pediatra y Directora Médica del Grupo Pediátrico Belgrano R.

En este contexto, el yogur, el queso y la leche combinan proteínas de alta calidad con un aporte significativo de calcio, esencial para la formación y mantenimiento de huesos y dientes. El profesor Sergio Britos, Director del Centro de Estudios sobre Política y Economía de la Nutrición (CEPEA), enfatizó: "Este aspecto adquiere particular relevancia ante otro problema nutricional observado en nuestro país: la ingesta insuficiente de calcio, que se evidenció en diferentes relevamientos en poblaciones de distintas edades".

El yogur también tiene la particularidad de ser un alimento fermentado, aportando microorganismos vivos. En el marco de una dieta variada, los especialistas resaltan el creciente interés por la relación entre los alimentos fermentados, la microbiota intestinal y la absorción de nutrientes. Estudios internacionales empiezan a evidenciar beneficios al incorporar una dosis diaria de microorganismos vivos en la alimentación.

El estudio también introduce un concepto importante: la ‘matriz alimentaria’. A diferencia de los suplementos que concentran proteínas de manera aislada, los alimentos contienen diferentes nutrientes y componentes que interactúan entre sí. Esta matriz puede influir en la digestión y la velocidad de absorción de las proteínas, afectando la saciedad, la respuesta hormonal, el efecto anabólico y la microbiota, generando efectos que van más allá del simple aporte de aminoácidos.

Un hallazgo significativo del estudio fue que el 10,7% de los adolescentes encuestados manifestó consumir suplementos proteicos; entre ellos, las barras proteicas (75,6%) y las proteínas en polvo a base de suero (66,3%) fueron las más utilizadas.

Curiosamente, aquellos que obtenían más proteínas de los alimentos eran también quienes utilizaban suplementos con mayor frecuencia. Entre los adolescentes que consumían suplementos más de cuatro días por semana, el 43% ya presentaba un consumo alto de proteínas provenientes de alimentos. Además, solo el 41,8% de los que usaban suplementos lo hacía por recomendación de un profesional de la salud.

"Incorporar más proteína no significa necesariamente alimentarse mejor. Si un adolescente ya cubre sus requerimientos mediante una alimentación adecuada, agregar suplementos puede ser innecesario. La prioridad debería estar en construir una alimentación variada y suficiente, basada en alimentos, y reservar la suplementación para situaciones en las que exista una necesidad concreta y una indicación profesional", agregó la Dra. María Elena Torresani, doctora en Nutrición y Directora de la Carrera de Especialistas en Nutrición con orientación en Obesidad de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA).

Esto también aplica a los adolescentes que realizan actividad física. Las revisiones disponibles sugieren mayores requerimientos proteicos, pero enfatizan la calidad de las fuentes y la importancia de alimentos con alta densidad de aminoácidos esenciales. Incluso para la alta competencia, la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva recomienda incorporar proteínas de alta calidad biológica a través de alimentos completos y reservar los suplementos para situaciones específicas.

"La evidencia sobre posibles efectos a largo plazo de ingestas proteicas elevadas y sostenidas en adolescentes es aún limitada, y debemos atender especialmente a que una proporción importante de quienes utilizan suplementos lo hace sin supervisión profesional", remarcó la Lic. Florencia Flax Marcó, nutricionista e integrante de PROFENI.

Este trabajo es el primero realizado en Argentina y uno de los primeros de la región en analizar simultáneamente el consumo de alimentos fuente de proteínas y el uso de suplementos proteicos en adolescentes. Sus resultados no son extrapolables al conjunto de la población adolescente argentina, aunque ofrecen información novedosa sobre sus patrones de consumo.

"El desafío no pasa por promover indiscriminadamente un mayor consumo de proteínas, sino por mejorar la calidad global de la alimentación durante una etapa decisiva del crecimiento: cubrir los requerimientos a través de alimentos completos, priorizar proteínas de alta calidad, asegurar nutrientes críticos como el calcio e incorporar variedad a la dieta", concluyeron los expertos.