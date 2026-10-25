Identificaron el cuerpo hallado en el Paraná en Baigorria: era uno de los pescadores desaparecidos

FOTO: Había desaparecido el 15 de octubre tras el vuelco de una lancha frente a Fray Luis Beltrán.

Gustavo Fabián Muñoz, uno de los hombres buscados desde el vuelco de una lancha frente a Fray Luis Beltrán, fue reconocido por sus familiares el sábado por la tarde en el Instituto Médico Legal de Rosario. Su cuerpo había sido encontrado esa mañana en la costa de Granadero Baigorria.

La identificación se realizó alrededor de las 19.30 a partir de características físicas, tatuajes y pertenencias personales. Héctor Flores es el único de los ocupantes de la embarcación que todavía no fue localizado.

El hallazgo se produjo cerca de las 8.50 del sábado, en inmediaciones de los pontones de amarre de la guardería náutica Tifón Water Planet. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo flotando en el río.

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Efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar y preservaron el sector hasta la intervención de Prefectura Naval Argentina. También se notificó a la fiscalía de turno del Ministerio Público de la Acusación y se dispuso el traslado al Instituto Médico Legal.

El naufragio ocurrió el jueves 15 de octubre, alrededor de las 21.40, en la zona de Quinta Zelaya, frente a Fray Luis Beltrán. Cuatro hombres cruzaban el Paraná cuando la lancha se dio vuelta a pocos metros del Club Náutico de esa localidad.

Uno de los ocupantes, de 61 años, logró ponerse a salvo y fue encontrado por personal de Prefectura en los muelles de la empresa Puerto BG, en San Lorenzo. Luego fue trasladado al hospital Granaderos a Caballo para recibir atención médica.

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El sobreviviente relató que viajaba con tres amigos y que perdió contacto con ellos después de caer al agua. A partir de ese momento comenzó el operativo para localizar a Muñoz, Flores y Ezequiel Stegmann.

El cuerpo de Stegmann, de 35 años, fue hallado el lunes 19 de octubre a la altura de Villa Gobernador Gálvez. La búsqueda continúa para dar con Flores.