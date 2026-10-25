Identificaron el cuerpo hallado en el Paraná en Baigorria: era uno de los pescadores desaparecidos
Familiares reconocieron a Gustavo Fabián Muñoz en el Instituto Médico Legal de Rosario. Había desaparecido el 15 de octubre tras el vuelco de una lancha frente a Fray Luis Beltrán. Continúa la búsqueda de Héctor Flores.
25/10/2026 | 10:09Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Había desaparecido el 15 de octubre tras el vuelco de una lancha frente a Fray Luis Beltrán.
Gustavo Fabián Muñoz, uno de los hombres buscados desde el vuelco de una lancha frente a Fray Luis Beltrán, fue reconocido por sus familiares el sábado por la tarde en el Instituto Médico Legal de Rosario. Su cuerpo había sido encontrado esa mañana en la costa de Granadero Baigorria.
La identificación se realizó alrededor de las 19.30 a partir de características físicas, tatuajes y pertenencias personales. Héctor Flores es el único de los ocupantes de la embarcación que todavía no fue localizado.
El hallazgo se produjo cerca de las 8.50 del sábado, en inmediaciones de los pontones de amarre de la guardería náutica Tifón Water Planet. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo flotando en el río.
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Conmoción. El cuerpo hallado en Villa Gobernador Gálvez es de uno de los pescadores desaparecidos en Beltrán
El Instituto Médico Legal confirmó este martes la identidad del hombre encontrado el lunes por la noche en la zona de avenida La Ribera y Nogués, en VGG.
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Efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar y preservaron el sector hasta la intervención de Prefectura Naval Argentina. También se notificó a la fiscalía de turno del Ministerio Público de la Acusación y se dispuso el traslado al Instituto Médico Legal.
El naufragio ocurrió el jueves 15 de octubre, alrededor de las 21.40, en la zona de Quinta Zelaya, frente a Fray Luis Beltrán. Cuatro hombres cruzaban el Paraná cuando la lancha se dio vuelta a pocos metros del Club Náutico de esa localidad.
Uno de los ocupantes, de 61 años, logró ponerse a salvo y fue encontrado por personal de Prefectura en los muelles de la empresa Puerto BG, en San Lorenzo. Luego fue trasladado al hospital Granaderos a Caballo para recibir atención médica.
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Estremecedor. Hallaron un cuerpo en el Paraná en medio de la búsqueda de los pescadores desaparecidos
El hallazgo se produjo este lunes por la noche en la zona de avenida La Ribera y Nogués en Villa Gobernador Gálvez. Prefectura Naval constató que se trataba de un hombre fallecido y dio intervención a la Fiscalía de turno. Por el momento, no se confirmó si tiene relación con los pescadores desaparecidos.
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El sobreviviente relató que viajaba con tres amigos y que perdió contacto con ellos después de caer al agua. A partir de ese momento comenzó el operativo para localizar a Muñoz, Flores y Ezequiel Stegmann.
El cuerpo de Stegmann, de 35 años, fue hallado el lunes 19 de octubre a la altura de Villa Gobernador Gálvez. La búsqueda continúa para dar con Flores.
Lectura rápida
¿Quién fue reconocido en el Instituto Médico Legal de Rosario?
Gustavo Fabián Muñoz fue reconocido por sus familiares en el Instituto Médico Legal de Rosario.
¿Cuándo ocurrió el naufragio?
El naufragio ocurrió el jueves 15 de octubre, alrededor de las 21.40.
¿Dónde se encontró el cuerpo de Muñoz?
Su cuerpo fue encontrado en la costa de Granadero Baigorria.
¿Cómo se identificó a Muñoz?
La identificación se realizó a partir de características físicas, tatuajes y pertenencias personales.
¿Por qué continúa la búsqueda?
La búsqueda continúa para dar con Héctor Flores, el único de los ocupantes que no ha sido localizado.