En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Hallaron un cuerpo en el Paraná en medio de la búsqueda de los pescadores desaparecidos

El hallazgo se produjo este lunes por la noche en la zona de avenida La Ribera y Nogués en Villa Gobernador Gálvez. Prefectura Naval constató que se trataba de un hombre fallecido y dio intervención a la Fiscalía de turno. Por el momento, no se confirmó si tiene relación con los pescadores desaparecidos.

20/10/2026 | 07:25Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Hallaron un cuerpo en la zona de Villa Gobernador Gálvez.

FOTO: Hallaron un cuerpo en la zona de Villa Gobernador Gálvez.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El procedimiento comenzó cerca de las 21.30, cuando personal de la Policía de Acción Táctica fue comisionado por el 911 ante el aviso sobre una posible persona ahogándose. Al llegar, los agentes entrevistaron a un hombre de 35 años que navegaba en una canoa y había observado un bulto flotando que podía corresponder a una persona sin vida.

En el lugar trabajaron Bomberos y efectivos de Prefectura Naval Argentina, que arribaron alrededor de las 22.45. Tras constatar el fallecimiento, dieron intervención a la Fiscalía de turno, realizaron el levantamiento del cuerpo y se dirigieron a su base para continuar con las actuaciones.

FOTO: Hallaron un cuerpo en la zona de Villa Gobernador Gálvez.

El hallazgo se produjo mientras continúa la búsqueda de tres hombres desaparecidos desde el jueves por la noche, cuando la lancha en la que viajaban dio una vuelta de campana frente a Fray Luis Beltrán. Los cuatro ocupantes habían salido a pescar y cayeron al agua por causas que se investigan.

El único sobreviviente fue Rolando “Rogelio” Cabrera, de 61 años, quien logró mantenerse a flote durante horas aferrado a un bidón plástico hasta alcanzar los muelles de la empresa Puerto BG, en San Lorenzo. Allí recibió asistencia y fue trasladado al Hospital Granaderos a Caballo.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la identidad del hombre hallado ni se confirmó si corresponde a alguno de los tres tripulantes que continúan desaparecidos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió cerca de las 21.30? Personal de la Policía de Acción Táctica fue comisionado por el 911 ante un aviso sobre una posible persona ahogándose.

¿Quién fue el único sobreviviente? El único sobreviviente fue Rolando “Rogelio” Cabrera, de 61 años.

¿Cuándo se produjo el hallazgo del cuerpo? El hallazgo se produjo mientras se buscaba a tres hombres desaparecidos desde el jueves por la noche.

¿Dónde ocurrió el incidente? El incidente ocurrió frente a Fray Luis Beltrán, cuando la lancha en la que viajaban dio una vuelta de campana.

¿Qué se hizo tras constatar el fallecimiento? Se dio intervención a la Fiscalía de turno y se realizó el levantamiento del cuerpo.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf