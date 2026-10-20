Hallaron un cuerpo en el Paraná en medio de la búsqueda de los pescadores desaparecidos

El procedimiento comenzó cerca de las 21.30, cuando personal de la Policía de Acción Táctica fue comisionado por el 911 ante el aviso sobre una posible persona ahogándose. Al llegar, los agentes entrevistaron a un hombre de 35 años que navegaba en una canoa y había observado un bulto flotando que podía corresponder a una persona sin vida.

En el lugar trabajaron Bomberos y efectivos de Prefectura Naval Argentina, que arribaron alrededor de las 22.45. Tras constatar el fallecimiento, dieron intervención a la Fiscalía de turno, realizaron el levantamiento del cuerpo y se dirigieron a su base para continuar con las actuaciones.

FOTO: Hallaron un cuerpo en la zona de Villa Gobernador Gálvez.

El hallazgo se produjo mientras continúa la búsqueda de tres hombres desaparecidos desde el jueves por la noche, cuando la lancha en la que viajaban dio una vuelta de campana frente a Fray Luis Beltrán. Los cuatro ocupantes habían salido a pescar y cayeron al agua por causas que se investigan.

El único sobreviviente fue Rolando “Rogelio” Cabrera, de 61 años, quien logró mantenerse a flote durante horas aferrado a un bidón plástico hasta alcanzar los muelles de la empresa Puerto BG, en San Lorenzo. Allí recibió asistencia y fue trasladado al Hospital Granaderos a Caballo.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la identidad del hombre hallado ni se confirmó si corresponde a alguno de los tres tripulantes que continúan desaparecidos.