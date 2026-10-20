Hallaron un cuerpo en el Paraná en medio de la búsqueda de los pescadores desaparecidos
El hallazgo se produjo este lunes por la noche en la zona de avenida La Ribera y Nogués en Villa Gobernador Gálvez. Prefectura Naval constató que se trataba de un hombre fallecido y dio intervención a la Fiscalía de turno. Por el momento, no se confirmó si tiene relación con los pescadores desaparecidos.
20/10/2026 | 07:25Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Hallaron un cuerpo en la zona de Villa Gobernador Gálvez.
El procedimiento comenzó cerca de las 21.30, cuando personal de la Policía de Acción Táctica fue comisionado por el 911 ante el aviso sobre una posible persona ahogándose. Al llegar, los agentes entrevistaron a un hombre de 35 años que navegaba en una canoa y había observado un bulto flotando que podía corresponder a una persona sin vida.
En el lugar trabajaron Bomberos y efectivos de Prefectura Naval Argentina, que arribaron alrededor de las 22.45. Tras constatar el fallecimiento, dieron intervención a la Fiscalía de turno, realizaron el levantamiento del cuerpo y se dirigieron a su base para continuar con las actuaciones.
FOTO: Hallaron un cuerpo en la zona de Villa Gobernador Gálvez.
El hallazgo se produjo mientras continúa la búsqueda de tres hombres desaparecidos desde el jueves por la noche, cuando la lancha en la que viajaban dio una vuelta de campana frente a Fray Luis Beltrán. Los cuatro ocupantes habían salido a pescar y cayeron al agua por causas que se investigan.
El único sobreviviente fue Rolando “Rogelio” Cabrera, de 61 años, quien logró mantenerse a flote durante horas aferrado a un bidón plástico hasta alcanzar los muelles de la empresa Puerto BG, en San Lorenzo. Allí recibió asistencia y fue trasladado al Hospital Granaderos a Caballo.
Hasta el momento, no se informó oficialmente la identidad del hombre hallado ni se confirmó si corresponde a alguno de los tres tripulantes que continúan desaparecidos.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió cerca de las 21.30? Personal de la Policía de Acción Táctica fue comisionado por el 911 ante un aviso sobre una posible persona ahogándose.
¿Quién fue el único sobreviviente? El único sobreviviente fue Rolando “Rogelio” Cabrera, de 61 años.
¿Cuándo se produjo el hallazgo del cuerpo? El hallazgo se produjo mientras se buscaba a tres hombres desaparecidos desde el jueves por la noche.
¿Dónde ocurrió el incidente? El incidente ocurrió frente a Fray Luis Beltrán, cuando la lancha en la que viajaban dio una vuelta de campana.
¿Qué se hizo tras constatar el fallecimiento? Se dio intervención a la Fiscalía de turno y se realizó el levantamiento del cuerpo.