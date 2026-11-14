Explosión en Remedios de Escalada: ubicaron a dos personas reportadas como desaparecidas

Dos de las personas que habían sido reportadas como desaparecidas ya fueron ubicadas, según confirmó el Municipio de Lanús, tras la fuerte explosión que se registró el viernes en la localidad de Remedios de Escalada, que dejó un muerto y 30 heridos, siete de ellos de gravedad.

A través de un comunicado, la intendencia confirmó que "una de las personas estaba en estado de desorientación, y fue encontrada durante un rastrillaje, y la otra se había reportado como tal producto de una falsa alarma familiar".

La explosión y el posterior incendio ocurrido durante la mañana, como consecuencia de una fuga de gas, derivó en la detención de dos directivos de Metrogas, la empresa concesionaria de la distribución de gas en esa zona del conurbano.

El siniestro se registró a las 10:52 del viernes, cuando las autoridades recibieron un alerta a través del Sistema de Emergencias Municipal que notificó el suceso de una explosión por fuga de gas en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, según informó el Municipio de Lanús.

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A partir de ese momento, se activó el Protocolo de Emergencias y personal de Bomberos, Defensa Civil, Salud, Desarrollo Social y Seguridad del Municipio de Lanús, añadieron las autoridades en el escrito.

"La información recabada indica que en el lugar se encontraba trabajando una empresa tercerizada contratada por MetroGAS llamada Exgadet, la cual realizaba tareas de renovación de redes y en una de las maniobras con una máquina tuneladora dañaron el caño de la red de distribución", señalaron.

"Según declaraciones del propio vocero de Metrogas, la rotura del caño habría sucedido 9:44, más de una hora antes de la explosión", resaltaron en el texto difundido esta tarde por medio de sus redes sociales.

Los heridos "fueron trasladadas por los Servicios de Emergencias del Municipio de Lanús: siete de ellas de gravedad (seis derivadas al Hospital Evita y uno al Hospital Narciso López); trece que permanecen en observación fuera de peligro; y diez que ya fueron dadas de alta", sostuvo el Municipio.

Además, el director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, dialogó con la prensa y denunció que "no se respetaron los protocolos de seguridad", mientras que los vecinos denunciaron que horas antes de la explosión ya se percibía un fuerte olor a gas en la zona.

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En tanto, la intendencia local informó que algunos vecinos pudieron retornar a sus hogares esta noche, luego de que los bomberos pudieron controlar el incendio, mientras que aquellos que necesitaban ser evacuados podían ubicarse en las instalaciones del club Talleres, emplazado a pocas cuadras del siniestro.

La Fiscalía Descentralizada N.° 6 de Lanús ordenó la detención de dos directivos de Metrogas, quienes fueron trasladados hacia la sede judicial para su correspondiente identificación.

Por su parte, Edesur comunicó que el Municipio de Lanús le solicitó cortar el suministro eléctrico en la zona "por razones de seguridad, que volverá a normalizarse cuando se autorice".

En este sentido, la empresa remarcó que también evaluará si hubo daños en la red una vez restablecido el suministro: "En el lugar, personal de Bomberos y Defensa Civil continúa trabajando para contener un escape de gas", remarcó la compañía.

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