Explosión en Lanús: vecinos y comerciantes exigen respuestas a Metrogas tras la tragedia

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- Vecinos y comerciantes de Lanús se congregan en la puerta de la sede de Metrogas en Lanús para reclamar respuestas y justicia por la explosión que dejó hasta el momento un muerto; tres heridos, varios de ellos de gravedad; y decenas de damnificados.

Bajo el lema "nuestras vidas valen más que sus ganancias", vecinos llevan a cabo este lunes dos reclamos. La primera cita comenzó pasadas las 11:00hs. en la sucursal Banfield de Metrogas, ubicada en la calle Larroque al 199.

"Estamos escrachando a Metrogas y a la empresa tercerizada porque no dieron la cara, para ellos somos un número más", expuso un vecino.

En su reclamo, contó que minutos antes del hecho fueron los propios operarios quienes le advirtieron a la gente que se aleje de la zona: "Nos dijeron 'váyanse que va a explotar todo'".

"Pedimos que la Justicia no proteja a los responsables", reclamó.

Quien también se encuentra en la marcha es Fabián Grillo, papá de Pablo Grillo, el fotógrafo herido de gravedad tras el lanzamiento de un cartucho de gas lacrimógeno por parte de un gendarme: "Pasé con Pablo minutos antes a media cuadra del lugar porque íbamos al hospital".

El segundo encuentro de la jornada será a las 18:00hs. en el cruce de las calles Garay e Yrigoyen, en Remedios de Escalada, según supo saber la agencia Noticias Argentinas.

Situación de Metrogas

El Municipio de Lanús anunció que se presentará como querellante en la causa judicial al sostener que existió un "evidente incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa Metrogas".

En este sentido, se detalló que la empresa privada de distribución de gas natural avisó una horas después el escape de gas. Según el comunicado oficial del Municipio, el personal de Metrogas reportó el incidente a su propio servicio de emergencias interno y no a las autoridades pertinentes.

Se explicó que la rotura del caño ocurrió a las 09:44hs, mientras que la explosión sucedió minutos antes de las 10:50hs.

La investigación está a cargo de la fiscal Yanina Estévez, titular de la UFI N° 6 descentralizada de Lanús, quien, como primera medida, dispuso la demora de dos directivos de MetroGAS.