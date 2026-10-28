FOTO: El tiempo en el AMBA: se avecinan lluvias y el pronóstico se torna inestable hasta el viernes

Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- La estabilidad meteorológica de los últimos días comenzará a quebrarse a partir de este miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional, la región experimentará sucesivas ventanas de mal tiempo caracterizadas por chaparrones dispersos y tormentas aisladas, en un marco de temperaturas templadas que oscilarán entre los 22°C y los 25°C de máxima.

Para la jornada de este miércoles, la sensación térmica alcanzará un registro tope de 23°C, tras una marca matinal de 13°C. Durante las primeras horas del día predominará la nubosidad variable sin riesgo de agua; no obstante, el panorama desmejorará paulatinamente con el correr de la tarde mediante la formación de chaparrones, dando paso hacia la noche a tormentas aisladas bajo una probabilidad de precipitación situada entre el 10% y el 40%.

Alerta amarilla para el conurbano bonaerense

Al margen de lo que ocurra en la Capital Federal, el organismo nacional emitió una advertencia de nivel amarillo por tormentas para diversos sectores del interior de la provincia de Buenos Aires durante la tarde y noche de hoy.

De acuerdo con el reporte técnico, las áreas alcanzadas por el aviso podrán verse afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

El detalle del pronóstico extendido

Jueves 29: la franja más comprometida se concentrará durante la madrugada, cuando la chance de tormentas aisladas trepará al rango de entre el 40% y el 70%. Con el avance de la mañana y la tarde persistirá el riesgo de chaparrones (10% a 40%), mejorando hacia la noche con cielo seco. La temperatura se moverá entre los 14°C y los 22°C.

Viernes 30: tras un comienzo de jornada relativamente calmo (probabilidad de agua de hasta 10%), las condiciones volverán a tornarse inestables entre la tarde y la noche, franja horaria en la que reaparecerán los chaparrones aislados (10% a 40%). Las marcas térmicas se ubicarán entre una base de 14°C y un techo de 23°C.

Sábado 31: se presentará como la jornada más propicia de la semana para actividades al aire libre, con cielo parcialmente nublado, nula posibilidad de precipitaciones y registros que irán desde los 15°C hasta los 25°C.

Domingo 1° de noviembre: el arranque del mes mantendrá marcas agradables de entre 15°C y 25°C. Mientras que la primera mitad del día no presentará sobresaltos, hacia la tarde y la noche se prevé un nuevo incremento de nubosidad que reactivará las posibilidades de precipitaciones (10% a 40%).

Agencia NA