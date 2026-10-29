El Senado debate la reforma de la Ley de Salud Mental que habilita las internaciones involuntarias

El Senado sesiona esta tarde para tratar un paquete de proyectos que tiene como tema central la reforma de la ley de Salud Mental, que permitirá las internaciones "involuntarias", eliminará los manicomios y ampliará las adicciones que se tratarán como enfermedades mentales, como la ludopatía.

Al abrir la sesión, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, tomó juramento a la senadora libertaria riojana Claudia López, quien asumió en lugar del fallecido legislador Juan Carlos Pagotto.

La sesión comenzó con la presencia de 38 legisladores que fueron aportados por La Libertad Avanza, UCR, PRO, Provincias Unidas y Movimiento por Misiones, entre otros.

Tras la jura de López, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, rindió homenaje al exsenador riojano que falleció el pasado 21 de septiembre.

En el primer tramo de la sesión, se dará ingreso a nuevas postulaciones al Poder Judicial y a ascensos en la Cancillería, entre los que figura el pliego de Esteban Mahiques, hermano del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, para promoverlo a la categoría C de ministro plenipotenciario de segunda clase.

Si bien el tema central es la reforma de la ley de Salud Mental, se debatirán proyectos sobre Inversiones Relevantes, Mercado Voluntario de Carbono, educación emocional, pictogramas y una transferencia de un inmueble en Puerto Madryn.