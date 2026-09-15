Promulgaron la ley que declara al Camino de Brochero como patrimonio inmaterial argentino

FOTO: Declararon como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Argentina al Camino de Brochero.

El Camino de Brochero dio un paso histórico al convertirse oficialmente en patrimonio cultural inmaterial de la Nación.

A través de la Ley 27.823, promulgada tras la sanción del Congreso, el Estado nacional ratificó la protección de los rituales, peregrinaciones y tradiciones vinculadas a la figura del Santo Cura Brochero en la provincia de Córdoba.

La nueva legislación declara de interés nacional el memorándum de entendimiento que hermana la ruta cordobesa con el emblemático Camino de Santiago de Compostela, en España.

Este acuerdo impulsará la preservación, difusión y desarrollo de actividades de índole religiosa, académica, social y turística entre ambas trayectorias de devoción.

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Para garantizar su puesta en valor, el Poder Ejecutivo nacional coordinará acciones conjuntas con el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

La normativa busca potenciar el turismo religioso y consolidar el legado de Gabriel Brochero a escala internacional.