Promulgaron la ley que declara al Camino de Brochero como patrimonio inmaterial argentino
El Congreso sancionó la Ley 27823, que protege el recorrido brocheriano y declara de interés nacional su alianza estratégica y cultural con la histórica ruta religiosa de España.
15/09/2026 | 07:48Redacción Cadena 3
FOTO: Declararon como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Argentina al Camino de Brochero.
El Camino de Brochero dio un paso histórico al convertirse oficialmente en patrimonio cultural inmaterial de la Nación.
A través de la Ley 27.823, promulgada tras la sanción del Congreso, el Estado nacional ratificó la protección de los rituales, peregrinaciones y tradiciones vinculadas a la figura del Santo Cura Brochero en la provincia de Córdoba.
La nueva legislación declara de interés nacional el memorándum de entendimiento que hermana la ruta cordobesa con el emblemático Camino de Santiago de Compostela, en España.
Este acuerdo impulsará la preservación, difusión y desarrollo de actividades de índole religiosa, académica, social y turística entre ambas trayectorias de devoción.
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Para garantizar su puesta en valor, el Poder Ejecutivo nacional coordinará acciones conjuntas con el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
La normativa busca potenciar el turismo religioso y consolidar el legado de Gabriel Brochero a escala internacional.
Lectura rápida
¿Qué se declaró patrimonio cultural inmaterial?
El Camino de Brochero fue declarado patrimonio cultural inmaterial de la Nación.
¿Qué ley promulgó esta declaración?
La Ley 27.823 fue promulgada tras la sanción del Congreso.
¿Cuál es el vínculo internacional establecido?
Se estableció un memorándum de entendimiento entre el Camino de Brochero y el Camino de Santiago de Compostela.
¿Qué actividades se impulsarán con este acuerdo?
Se impulsarán actividades de índole religiosa, académica, social y turística.
¿Quién coordinará las acciones para su puesta en valor?
El Poder Ejecutivo nacional coordinará acciones con el Gobierno de la Provincia de Córdoba.