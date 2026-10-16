Día Mundial del Pan: ¿cuántas variantes existen de este popular alimento?

FOTO: Día Mundial del Pan: Un viaje a través de sus múltiples variantes y su historia

El pan es uno de los alimentos más elegidos por muchas personas, ya que con él podemos acompañar diversas comidas en almuerzos y cenas, pero también puede disfrutarse a través de un sándwich en un desayuno o merienda y este viernes se conmemora su Día Mundial.

El objetivo de esta efeméride es dedicar un día a uno de los alimentos más tradicionales en todo el mundo, así como para dar a conocer su valor nutricional e importancia en nuestra dieta diaria y la iniciativa partió de la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros (UIBC).

El origen del pan se remonta a las más antiguas culturas que habitaron la Tierra, desde la antigüedad fue elaborado utilizando el trigo y para su preparación, era muy común machacar los granos y que al mezclarse con agua formaban una pasta que luego era usada para fabricar el pan. Con el paso de los años y el uso de nuevos inventos, se pudo procesar el trigo para la fabricación de este alimento en hornos.

Los primeros en descubrir cómo se producía la levadura para darle un mejor sabor al pan fueron los egipcios, quienes dejaron que la masa se fermentara, mientras que los griegos introdujeron el uso de la miel y nueces en su elaboración. Los romanos innovaron nuevas técnicas a través de equipos como máquinas de amasar y es a partir de este imperio, donde nace de forma oficial, el primer colegio de panaderos.

A partir de entonces, el pan ganó la aceptación en todas las sociedades del mundo y cada país tiene su propia manera y estilo de elaboración, sin embargo, en su preparación se utilizan algunos ingredientes básicos como la harina de trigo, la levadura, agua y sal que dan como resultado final un crujiente pan, del cual se desprende un exquisito aroma y que termina siendo una verdadera delicia para el paladar.

• Los diferentes tipos de pan

El pan forma parte de nuestras comidas diarias y la siguiente es la lista de los diferentes tipos y sus ingredientes:

-Pan de trigo: este tipo de pan puede elaborarse en dos modalidades diferentes, el tradicional pan blanco y el integral. Este último resulta más saludable por la cantidad de fibra y nutrientes que aportan al organismo.

-Pan de maíz: este pan no tiene gluten, muy bajo en purinas, lo cual resulta ideal para las personas con altos niveles de ácido úrico y para los pacientes celíacos.

-Pan de centeno: es elaborado mezclando otros tipos de harina para que adquieran una consistencia más esponjosa. Tiene mayor cantidad de fibra y al momento de degustarlo, presenta un sabor amargo.

-Pan germinado: tienen como principal característica que en su preparación se usa la propia semilla del cereal germinado, por esta razón, no es necesario añadirle levadura.

-Pan de espelta: ideal para las personas que sufren de intolerancia al trigo, ya que resulta más digerible porque tienen mayor cantidad de fibra y menor cantidad de gluten.