Detuvieron a una banda que intentaba realizar una estafa millonaria en un banco de Villa Devoto

FOTO: Detienen a una banda que intentaba realizar una estafa millonaria en un banco de Villa Devoto

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a cinco integrantes de una banda, incluido su líder de nacionalidad peruana, justo cuando estaban a punto de llevar a cabo una estafa millonaria en un banco ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto.

Las detenciones se produjeron tras la alerta de la gerencia de una sucursal bancaria situada en la Avenida Francisco Beiró al 4200, que sospechaba que una organización criminal planeaba extraer 30 mil dólares y 29 millones de pesos utilizando un DNI falso.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre y le pidieron que se identificara. Tras verificar sus datos, descubrieron que el líder de la banda portaba un DNI falso que contenía su foto, pero el nombre pertenecía a un cliente de la misma sucursal.

Este sospechoso, según el personal del banco, había intentado realizar un retiro similar en otra sucursal, y estaba acompañado por otro individuo.

Mientras se interrogaba a los detenidos, otros efectivos comprobaron que tres hombres más esperaban afuera en un auto Fiat Palio gris. En ese vehículo, los oficiales encontraron el DNI original del sospechoso, lo que permitió verificar sus antecedentes delictivos y su residencia en el barrio La Carbonilla.

Los otros cuatro detenidos son argentinos: uno de 26 años domiciliado en Quilmes, otro de 23 que reside en Villa Madero, y dos hermanos de 23 y 21 años que viven en Liniers.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 9, a cargo de la Secretaría 18 y del juez Pablo Frede, dictó una resolución que incluye la apertura de un expediente por asociación ilícita, tentativa de estafa y uso de documento público apócrifo.

Además, se ordenó la detención e incomunicación de los cinco hombres, así como el secuestro de documentos, el vehículo y cinco teléfonos celulares.

Se conoció que el líder de la banda posee cuatro antecedentes delictivos, que incluyen delitos de estafa y violencia de género.