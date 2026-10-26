FOTO: Detienen a sospechoso por la muerte de Tatiana Fernández y su conexión con otro femicidio en Córdoba

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- El principal sospechoso en el caso de la muerte de Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, en el barrio porteño de Retiro, fue detenido recientemente. Los investigadores lo vinculan también con el femicidio de Daniela Villalba en Córdoba.

La Brigada 5 de la División Homicidios llevó a cabo la detención de Renato Iván Tabella, el hombre con el que Fernández había tenido una cita. Esto ocurrió tras una orden de allanamiento y detención emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22.

La policía se dirigió al Hotel Centro, en la calle Presidente Perón al 1555, donde se encontraba Tabella en la habitación 8, logrando así su arresto en el marco de la investigación sobre las causales de la muerte de Tatiana, quien se desempeñaba como trabajadora sexual.

Además, Tabella es señalado por el crimen de Daniela Villalba, cuyo cuerpo fue encontrado hace menos de una semana en una vivienda situada sobre el bulevar Las Heras al 200, frente al Parque Las Heras. La víctima presentaba heridas en el cuello y cortes en los brazos, y estaba acostada en una cama, cubierta con sábanas.

La investigación comenzó el martes 20 de octubre, cuando recolectores de residuos hallaron una valija con manchas de sangre y una peluca en un contenedor en la esquina de La Rioja y Sucre. En su interior se encontró un nombre que coincidía con el de una mujer que había sido reportada como desaparecida por una amiga.

Fuentes del caso confirmaron que ambas víctimas serían trabajadoras sexuales y que, según las autoridades, detrás de sus muertes se encuentra Tabella. En este contexto, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, y su par de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, ofrecerán una conferencia de prensa hoy.

El cuerpo de Fernández fue hallado el domingo a las 8:40 por una amiga que, al no recibir respuestas a sus mensajes, solicitó la ayuda de un cerrajero para ingresar al lugar. La joven fue encontrada sin vida en un domicilio de la calle Libertad al 1200, frente al edificio de la SIDE, a un costado de la cama y tapada con una sábana.

Según los primeros informes, la mujer había acordado una cita la noche anterior con un hombre conocido como Iván, a través de una aplicación.