Detenido joven por atropello mortal a jubilada en La Matanza tras fuga en motocicleta

Buenos Aires, 26 de septiembre (NA) -- Un joven de 19 años fue detenido en el partido bonaerense de La Matanza tras haber atropellado a una jubilada de 67 años mientras conducía su motocicleta. Luego del incidente, el joven abandonó a la víctima en el lugar y se dio a la fuga rápidamente.

La captura del acusado fue posible gracias al trabajo de los oficiales de la DDI de La Matanza, quienes lograron identificarlo tras un seguimiento que se realizó a partir de las grabaciones de las cámaras de seguridad que registraron tanto el atropello como la huida del motociclista. También se había registrado la vestimenta que llevaba el sospechoso el día del hecho, la cual fue incautada en las últimas horas durante un allanamiento.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, la mujer fue identificada como Raquel Isabel Ferreira. El trágico accidente ocurrió el pasado 21 de septiembre minutos antes de las 19.40, en el cruce de Thames y Guido Spano.

Tras ser embestida, la mujer fue trasladada al Hospital Balestrini, donde al día siguiente sufrió una descompensación que requirió una intervención quirúrgica debido a un hematoma en la cabeza. Lamentablemente, su estado no mejoró y desde la comisaría informaron a su familia sobre su fallecimiento. Tras la muerte de Raquel, sus seres queridos iniciaron un pedido de justicia.

Las investigaciones incluyeron un relevamiento de cámaras de seguridad municipales y privadas, que permitieron establecer que el motociclista había salido de una vivienda en la calle Pasteur al 1400 de Villa Luzuriaga. A través de tareas encubiertas, los detectives identificaron que allí residía una mujer llamada Valentina V., cuyo novio, Ignacio Roa, utilizaba una motocicleta negra tipo 110.

Con esta información, los investigadores lograron identificar al sospechoso y determinar su domicilio, lo que llevó a la fiscalía a solicitar un allanamiento urgente en una vivienda de Morón. Durante el procedimiento, se arrestó a Roa y se incautaron la motocicleta, un camperón negro, zapatillas con detalles en rojo, violeta y plateado, un casco de seguridad, un teléfono celular y el registro nacional de conducir a su nombre.

El joven quedó a disposición judicial e imputado por el delito de homicidio culposo agravado, bajo la fiscalía de Matías Marando, titular de la UFI 12 de La Matanza.