Desarticulan banda de 'robos pirañas' en colectivos del AMBA tras el caso de Lourdes Marchese

Buenos Aires, 21 de octubre – Las fuerzas de seguridad lograron desarticular una banda dedicada a los conocidos como "robos pirañas" en colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Esta operación se llevó a cabo tras una serie de allanamientos que resultaron de las investigaciones realizadas a partir de teléfonos móviles secuestrados durante operativos en mayo de este año.

La intervención fue posible gracias a un trabajo conjunto del Departamento de Investigaciones Especiales, que había detenido a tres sospechosos en mayo, dos mujeres y un hombre, quienes estaban acusados de formar parte de esta organización delictiva. Las investigaciones continuaron y, a partir de las pericias realizadas en los dispositivos confiscados, se pudo identificar a otras dos mujeres involucradas en estos delitos.

Las labores de investigación no solo confirmaron la participación de las nuevas sospechosas, sino que también revelaron elementos adicionales que las incriminaban. Las autoridades judiciales, tras recibir estos datos, decidieron otorgar la orden de detención de las cuatro implicadas, que fueron capturadas en varios allanamientos realizados en localidades como San Justo, Virrey del Pino y Vicente López.

Durante estos operativos, se secuestraron también dos celulares que serán objeto de nuevos análisis. La Policía Federal Argentina recabó información que indica que estas mujeres podrían estar relacionadas con otros robos en colectivos en el AMBA, perpetrados bajo la misma modalidad de "piraña", donde varios delincuentes actúan en conjunto para despojar a los pasajeros de sus pertenencias.

Las detenidas, tres de nacionalidad argentina y una de nacionalidad peruana, enfrentan cargos por robo en poblado y en banda. Este caso judicial se originó tras el robo que sufrió la periodista Lourdes Marchese en una unidad de la línea 108, donde le sustrajeron su teléfono móvil a plena luz del día, lo que generó un gran revuelo y llevó a las autoridades a intensificar las investigaciones.