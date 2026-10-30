FOTO: Desalojo de Antonella Menem: Justicia actúa en medio de reclamos de estafa

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Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- La Justicia ha determinado el desalojo de Antonella Menem, quien es nieta del ex presidente Carlos Saúl Menem, de la vivienda que posee, según lo informado por su abogado Ignacio Barrios.

"No entendemos cómo se llega a desalojarla en estas condiciones mientras reclama que se investigue la estafa que denunció. Exigimos una respuesta judicial clara y que se resguarden su integridad y sus derechos", expresó el abogado en una conversación con la Agencia Noticias Argentinas.

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