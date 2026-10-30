En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Fernanda Rojas

En vivo

Los Populares

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Desalojo de Antonella Menem: Justicia actúa en medio de reclamos de estafa

No entendemos cómo se llega a desalojarla en estas condiciones mientras reclama que se investigue la estafa que denunció, sostuvo su abogado Ignacio Barrios.

30/10/2026 | 14:24Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Desalojo de Antonella Menem: Justicia actúa en medio de reclamos de estafa

FOTO: Desalojo de Antonella Menem: Justicia actúa en medio de reclamos de estafa

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- La Justicia ha determinado el desalojo de Antonella Menem, quien es nieta del ex presidente Carlos Saúl Menem, de la vivienda que posee, según lo informado por su abogado Ignacio Barrios.

"No entendemos cómo se llega a desalojarla en estas condiciones mientras reclama que se investigue la estafa que denunció. Exigimos una respuesta judicial clara y que se resguarden su integridad y sus derechos", expresó el abogado en una conversación con la Agencia Noticias Argentinas.

EN DESARROLLO...

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Antonella Menem?
La Justicia ordenó su desalojo de la vivienda que posee.

¿Quién es Antonella Menem?
Es la nieta del ex presidente Carlos Saúl Menem.

¿Qué dice su abogado?
Ignacio Barrios exige una respuesta judicial y defiende sus derechos.

¿Qué está denunciando?
Antonella Menem reclama una investigación sobre una supuesta estafa.

¿Cuál es la fecha del desalojo?
El desalojo fue ordenado el 30 de octubre de 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf