Desalojo de Antonella Menem: Justicia actúa en medio de reclamos de estafa
No entendemos cómo se llega a desalojarla en estas condiciones mientras reclama que se investigue la estafa que denunció, sostuvo su abogado Ignacio Barrios.
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Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- La Justicia ha determinado el desalojo de Antonella Menem, quien es nieta del ex presidente Carlos Saúl Menem, de la vivienda que posee, según lo informado por su abogado Ignacio Barrios.
"No entendemos cómo se llega a desalojarla en estas condiciones mientras reclama que se investigue la estafa que denunció. Exigimos una respuesta judicial clara y que se resguarden su integridad y sus derechos", expresó el abogado en una conversación con la Agencia Noticias Argentinas.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Antonella Menem?
La Justicia ordenó su desalojo de la vivienda que posee.
¿Quién es Antonella Menem?
Es la nieta del ex presidente Carlos Saúl Menem.
¿Qué dice su abogado?
Ignacio Barrios exige una respuesta judicial y defiende sus derechos.
¿Qué está denunciando?
Antonella Menem reclama una investigación sobre una supuesta estafa.
¿Cuál es la fecha del desalojo?
El desalojo fue ordenado el 30 de octubre de 2026.
[Fuente: Noticias Argentinas]