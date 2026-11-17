FOTO: Controles insuficientes de Metrogas: el Colegio de Ingenieros se pronuncia tras la explosión en Lanús

Buenos Aires, 17 noviembre (NA) – El Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires (CIPBA) emitió un enérgico comunicado contra la empresa Metrogas luego de la explosión fatal en Remedios de Escalada, Lanús, que resultó en un fallecido, varios heridos graves y numerosos vecinos afectados.

En el comunicado, la entidad mostró su solidaridad con las víctimas, sus familias, los vecinos y comerciantes perjudicados, y también reconoció la labor de los bomberos, Defensa Civil y los equipos de salud que respondieron al incidente el pasado viernes 13 de noviembre.

Si bien se indicó que es competencia de la Justicia establecer las causas y responsabilidades del siniestro, el CIPBA se ofreció a colaborar con las autoridades para llevar a cabo los análisis pertinentes.

Asimismo, la entidad aprovechó la ocasión para reiterar su preocupación por la falta de controles efectivos en las obras de infraestructura que se realizan en la vía pública en diferentes regiones de la provincia.

Mientras los damnificados intentan recuperarse, se siguen reportando fugas en diversas áreas de Lanús, lo que genera preocupación e incertidumbre entre los residentes.

En este contexto, el CIPBA criticó la ausencia de un ingeniero matriculado en la provincia de Buenos Aires que asuma la responsabilidad técnica de los trabajos realizados y el procedimiento de Metrogas, indicando que la empresa solo solicitó el número de matrícula del profesional involucrado, sin exigir el contrato profesional validado por el Colegio.

También se cuestionó a EXGADET, la empresa contratista que, según el CIPBA, había sido intimada mediante una carta documento el 3 de diciembre de 2025.

La crítica se extiende al ámbito provincial, específicamente al Tribunal de Cuentas bonaerense, que debería asegurar que los municipios exijan el cumplimiento de las normativas que regulan el ejercicio profesional de la ingeniería y los aportes previsionales en las obras y permisos que autorizan o contratan.

A nivel nacional, se reclamó que aún no se ha aprobado la norma NAG-225, que establece un Sistema Integral de Matriculación para Instaladores de Gas, cuyo proyecto se sometió a consulta pública mediante la Resolución ENARGAS 247/2019.

Cada obra realizada en la vía pública, sobre todo las relacionadas con gas y energía eléctrica, requiere una intervención profesional adecuada debido a los riesgos involucrados.

Finalmente, el CIPBA subrayó que ha realizado múltiples advertencias sobre situaciones similares a organismos reguladores como OCEBA y empresas como EDESUR y Metrogas, sin obtener respuestas adecuadas a la gravedad de los planteos.

"La tragedia de Remedios de Escalada vuelve a poner en discusión una cuestión central: quién controla las obras que se realizan sobre las redes de servicios públicos y quién garantiza que detrás de cada intervención exista un profesional capacitado que asuma efectivamente la responsabilidad técnica", concluyó el comunicado.