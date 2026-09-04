Catamarca: identificaron a dos adolescentes y a una mujer por conducción temeraria

FOTO: Catamarca: identifican a adolescentes y mujer por conducción temeraria con un bebé

Dos adolescentes y una mujer fueron identificados y notificados de distintas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y al Código de Faltas de Catamarca por realizar diversos casos de conducción temeraria en la provincia, hechos que se viralizaron en redes sociales y generaron polémica.

Uno de los videos es de fines de agosto en el cual se observaba a dos jóvenes que iban a bordo de una moto y hacían “willy” mientras tenían en brazos a un bebé, ninguno sin tener la protección correspondiente.

El siguiente hecho ocurrió a principios de septiembre en San Fernando del Valle de Catamarca cuando una mujer fue filmada en el momento que conducía una moto mientras tomaba cerveza e iba acompañada con su hija menor en el asiento trasero, tampoco con protección.

A raíz de haber tomado conocimiento por los distintos medios de comunicación y redes sociales provinciales y nacionales de los videos, la Policía de Catamarca inició una ardua tarea investigativa que concluyó con la identificación de los responsables.

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De acuerdo a la información aportada a la agencia Noticias Argentinas, personal de calle de la Seccional Octava, en conjunto con sus pares de la Dirección Inteligencia Criminal de la Policía de la provincia, llegaron hasta un domicilio del Barrio Mi Jardín, donde procedieron al secuestro de una moto Lucky Aero Moto 110 cc. Negra.

En dicho inmueble también identificaron a un adolescente de 14 años, quien sería el conductor del rodado que aparece en el video, y a una joven de 15, quien sería la acompañante que llevaba al niño en brazos.

Asimismo, personal de calle de la Comisaría Cuarta logró localizar a la mujer de 42 años, de apellido Salado, quien sería la presunta infractora que aparece registrada en el otro archivo viralizado. La conductora se presentó en la seccional donde fue notificada de distintas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y al Código de Faltas de Catamarca.

Tras completar los trámites de rigor, tanto la mujer como los progenitores de los adolescentes quedaron supeditados a la prosecución de ambas causas.