Cañada de Gómez: absolvieron a un acusado por posesión de cocaína para venta

El juicio oral contra Jesús M., acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil, finalizó este viernes 23 de octubre en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez. El juez de Primera Instancia, doctor Lanfranco, resolvió absolver al imputado por el beneficio de la duda, luego del debate en el que la Fiscalía había solicitado una pena de seis años de prisión efectiva.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Santiago Tosco, de la sede del Ministerio Público de la Acusación de Cañada de Gómez, quien le atribuyó al acusado la tenencia de drogas destinadas presuntamente a la comercialización y de un arma de fuego sin la debida autorización legal.

Según la investigación, el hecho ocurrió el 11 de marzo de 2025, alrededor de las 20.10, en una vivienda ubicada en calle Paraguay al 300. En ese lugar, de acuerdo con la hipótesis fiscal, Jesús M. tenía 58 envoltorios de nylon que contenían un total de 28,02 gramos de cocaína, además de dos trozos compactos de la misma sustancia, con un peso de 60,02 y 7,06 gramos, respectivamente.

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Durante el allanamiento realizado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) del distrito Las Rosas, también se secuestraron dos envoltorios con un total de 1,01 gramos de marihuana. La identificación preliminar de las sustancias se llevó adelante mediante pruebas químicas, según consta en la información de la causa.

Además de los estupefacientes, los investigadores incautaron un revólver calibre 32, marca Colt, modelo Pocket Positive 32 Police CTG. El arma contaba con un tambor de apertura lateral y capacidad para seis cartuchos, y tenía cinco municiones intactas con ojiva de plomo.

A partir de estos elementos, la Fiscalía sostuvo la acusación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, delitos atribuidos en concurso real y en carácter de autor. En el inicio del juicio, el fiscal Tosco había requerido que se le impusiera al acusado una condena de seis años de prisión efectiva.

Sin embargo, al concluir el debate oral, el magistrado resolvió absolver a Jesús M. por el beneficio de la duda respecto de los delitos imputados. De esta manera, el proceso judicial finalizó sin una condena para el acusado, en una causa que investigó la presunta comercialización de estupefacientes y la tenencia no autorizada de un arma de fuego.