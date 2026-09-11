FOTO: Aumento de demoras en la General Paz tras choque entre un auto y una moto

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) -- Se registran importantes demoras en la avenida General Paz, dirección al río de la Plata, durante la mañana de este viernes a raíz del accidente entre un auto y una moto.

Como consecuencia del siniestro, dos carriles permanecen cortados, lo que complica la circulación para quienes se desplazan desde la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, especialmente hacia la autopista Ricchieri, con destino a Ezeiza.

El incidente tuvo lugar entre el ingreso a la Ricchieri y el acceso a la Dellepiane, cuando el motociclista perdió el control de su vehículo y colisionó con un Volkswagen, lo que provocó que el conductor de la moto fuera proyectado varios metros, de acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas.

El SAME llegó al lugar para brindar asistencia, y el motociclista fue trasladado a un hospital.