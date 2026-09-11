Aumento de demoras en la General Paz tras choque entre un auto y una moto
El siniestro ocurrió en la mano con sentido al río de la Plata. Hay dos carriles cortados.
FOTO: Aumento de demoras en la General Paz tras choque entre un auto y una moto
Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) -- Se registran importantes demoras en la avenida General Paz, dirección al río de la Plata, durante la mañana de este viernes a raíz del accidente entre un auto y una moto.
Como consecuencia del siniestro, dos carriles permanecen cortados, lo que complica la circulación para quienes se desplazan desde la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, especialmente hacia la autopista Ricchieri, con destino a Ezeiza.
El incidente tuvo lugar entre el ingreso a la Ricchieri y el acceso a la Dellepiane, cuando el motociclista perdió el control de su vehículo y colisionó con un Volkswagen, lo que provocó que el conductor de la moto fuera proyectado varios metros, de acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas.
El SAME llegó al lugar para brindar asistencia, y el motociclista fue trasladado a un hospital.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la General Paz?
Un choque entre un auto y una moto generó demoras en la avenida.
¿Dónde sucedió el accidente?
En la avenida General Paz, mano al río de la Plata, entre Ricchieri y Dellepiane.
¿Cuáles son las consecuencias del siniestro?
Hay dos carriles cortados, afectando el tránsito hacia la autopista Ricchieri.
¿Quién fue asistido?
El motociclista fue asistido por el SAME y trasladado a un hospital.
¿Cuándo ocurrió el incidente?
El accidente sucedió en la mañana del viernes 11 de septiembre.
[Fuente: Noticias Argentinas]