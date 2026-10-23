ANMAT aprueba nuevos envases de preservativos para programas gubernamentales de salud
La ANMAT aprobó la presentación de preservativos de látex en envases de 144 unidades, destinados a la distribución gratuita en programas oficiales de Gobierno para la prevención del VIH y otras ITS.
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Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó la presentación de preservativos masculinos de látex en envases de 144 unidades, exclusivamente para su utilización en programas oficiales de Gobierno.
Así lo informó a través de la Disposición N° 6726/2026 a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, y esta medida tiene como objetivo facilitar la implementación de políticas públicas de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
Además, otro de los objetivos es la promoción de la salud sexual y reproductiva, mediante la disponibilidad de presentaciones adecuadas para su distribución gratuita a la población.
La normativa establece que estas presentaciones deberán incluir, de manera visible, la leyenda "Distribución gratuita–Prohibida su comercialización y venta al público", a fin de garantizar su identificación y diferenciación respecto de los productos destinados a la comercialización.
Asimismo, se otorga un plazo de 180 días a las empresas titulares de registros de preservativos masculinos de látex para inscribir esta nueva presentación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica.
Esta autorización no modifica las condiciones establecidas para las presentaciones destinadas a la venta al público, cuyos envases de consumo pueden contener hasta un máximo de 12 unidades, conforme a la reglamentación vigente.
De esta manera, ANMAT establece un marco regulatorio específico para las presentaciones destinadas a programas oficiales de gobierno, promoviendo su adecuada identificación y utilización, en consonancia con las políticas públicas de prevención y cuidado de la salud.
Lectura rápida
¿Qué autorizó ANMAT?
ANMAT aprobó la presentación de preservativos masculinos de látex en envases de 144 unidades para programas oficiales de Gobierno.
¿Cuál es el objetivo de esta medida?
El objetivo es facilitar la implementación de políticas de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
¿Qué debe incluir el envase de preservativos?
El envase debe incluir la leyenda "Distribución gratuita–Prohibida su comercialización y venta al público".
¿Cuánto tiempo tienen las empresas para inscribir esta presentación?
Las empresas tienen un plazo de 180 días para inscribir la nueva presentación en el Registro Nacional.
¿Cómo afecta esto a los envases para venta al público?
La autorización no modifica las condiciones para los envases destinados a la venta al público, que pueden contener hasta 12 unidades.
[Fuente: Noticias Argentinas]