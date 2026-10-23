FOTO: Detienen a médico en Esquel por privar de libertad a su pareja e hijos en condiciones extremas

Buenos Aires, 23 octubre (NA) – Un médico fue detenido en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, acusado de la privación ilegítima de la libertad de su pareja e hijos. La causa se inició tras la denuncia de vecinos, quienes reportaron un intenso "olor a muerto" que emanaba de la vivienda, el aislamiento extremo del inmueble y la falta de contacto social de los menores.

La Policía provincial llevó a cabo en las últimas horas un allanamiento encabezado por la procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato y la funcionaria Mónica Caveri en un inmueble ubicado en el Pasaje La Cascada al 663, en la ciudad de Esquel, ante el alerta generado por los vecinos.

Al llegar al lugar, el hombre, de 71 años, se atrincheró durante varias horas, negándose a colaborar, hasta que finalmente fue reducido, lo que permitió llevar a cabo el allanamiento, el cual concluyó con resultados alarmantes.

La esposa del agresor fue rescatada en estado crítico junto a los tres hijos, según pudo averiguar la agencia Noticias Argentinas. Se determinó que la familia permanecía en la penumbra, en severas condiciones de desnutrición y con graves dificultades de comunicación.

Durante el operativo, la procuradora de fiscalía solicitó una ampliación al juez y dispuso la detención del jubilado, imputado por el abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad.

Cronología de los hechos

Las denuncias y alertas comunitarias fueron realizadas el 10 de octubre, lo que dio inicio a la intervención institucional y la investigación correspondiente, según destaca el comunicado del Ministerio Público Fiscal provincial.

Diez días después, el 20 de octubre, el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario – ETI intervinieron ante los reiterados intentos de la Policía por tomar contacto con el hombre y las víctimas.

Los profesionales elaboraron un informe de riesgo urgente en el que advirtieron sobre la vulnerabilidad extrema de los integrantes del hogar, lo que llevó a un allanamiento que finalizó con el rescate de la mujer y los menores, así como la detención del acusado.

Tras el procedimiento, los órganos judiciales y de salud activaron los protocolos de contención y asistencia médica y psicológica para el grupo familiar.