La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 23 de octubre.

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El número de sorteo 41390 del juego La Previa se llevó a cabo el viernes 23 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 2929, que se interpreta tradicionalmente como A primera (San Pedro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2929

2° 1000

3° 7457

4° 7633

5° 2223

6° 6185

7° 2469

8° 4438

9° 4328

10° 4093

11° 8773

12° 7805

13° 5544

14° 3574

15° 6358

16° 2672

17° 1662

18° 1894

19° 8708

20° 8615