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La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 23 de octubre.

El sorteo número 41390 de La Previa se realizó el viernes 23 de octubre a las 10:15, destacando el número 2929, que corresponde a A primera (San Pedro).

23/10/2026 | 10:30Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 41390 del juego La Previa se llevó a cabo el viernes 23 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 2929, que se interpreta tradicionalmente como A primera (San Pedro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2929
2° 1000
3° 7457
4° 7633
5° 2223
6° 6185
7° 2469
8° 4438
9° 4328
10° 4093
11° 8773
12° 7805
13° 5544
14° 3574
15° 6358
16° 2672
17° 1662
18° 1894
19° 8708
20° 8615

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41390 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 23 de octubre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2929.

¿Qué significa el número 2929?
Se interpreta como A primera (San Pedro).

¿Cuáles son los resultados de los números?
Los resultados incluyen 2929, 1000, 7457, entre otros.

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