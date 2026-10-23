La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 23 de octubre.
El sorteo número 41390 de La Previa se realizó el viernes 23 de octubre a las 10:15, destacando el número 2929, que corresponde a A primera (San Pedro).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41390 del juego La Previa se llevó a cabo el viernes 23 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 2929, que se interpreta tradicionalmente como A primera (San Pedro).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2929
2° 1000
3° 7457
4° 7633
5° 2223
6° 6185
7° 2469
8° 4438
9° 4328
10° 4093
11° 8773
12° 7805
13° 5544
14° 3574
15° 6358
16° 2672
17° 1662
18° 1894
19° 8708
20° 8615
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41390 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 23 de octubre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2929.
¿Qué significa el número 2929?
Se interpreta como A primera (San Pedro).
¿Cuáles son los resultados de los números?
Los resultados incluyen 2929, 1000, 7457, entre otros.