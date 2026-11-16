Aguinaldo: cuándo se cobra, quiénes lo reciben y cómo calcular el monto exacto

El pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a diciembre de 2026 ya tiene fechas definidas por la normativa vigente.

Los empleadores deberán abonar el beneficio como máximo el viernes 18 de diciembre, aunque existe un plazo de gracia legal de hasta cuatro días hábiles por demoras administrativas o bancarias que extiende el límite hasta el jueves 24 de diciembre.

El aguinaldo alcanza a todos los trabajadores registrados —tanto del sector privado como público, agrario y de casas particulares—, además de los jubilados y pensionados del sistema previsional.

Para este último grupo, la acreditación se efectúa de manera conjunta con los haberes mensuales siguiendo el cronograma oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) según la terminación de DNI.

Por el contrario, quedan excluidos del beneficio los monotributistas, trabajadores autónomos y empleados informales.

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Cómo calcular el monto que corresponde cobrar

Para determinar la suma exacta de la segunda cuota del SAC se toma como base el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por el trabajador durante el segundo semestre del año (período comprendido entre julio y diciembre).

Conceptos incluidos: El cálculo contempla el sueldo básico, las horas extras, las comisiones y cualquier otro adicional de carácter remunerativo.

Pago proporcional: En caso de que el empleado no haya trabajado la totalidad del semestre —debido a un ingreso reciente, desvinculación, cambio de firma o licencias sin goce de sueldo—, el importe se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Qué controlar antes de fin de año

En un contexto económico marcado por el incremento de gastos propios de las fiestas y el receso estival, el cumplimiento en tiempo y forma del SAC resulta clave para el presupuesto de millones de hogares.

Desde el ámbito laboral recuerdan que si el depósito no se refleja en la cuenta antes del 24 de diciembre, el trabajador registrado se encuentra frente a un incumplimiento legal por parte del empleador y cuenta con herramientas para formalizar el reclamo correspondiente.