Acróbatas cordobeses detenidos en EE.UU. mientras viajaban a un funeral

Buenos Aires, 15 noviembre (NA).- Dos acróbatas cordobeses que residen y trabajan en Estados Unidos desde 2020 fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional de Phoenix, Arizona, cuando se disponían a viajar para asistir al funeral de un amigo, según informaron autoridades migratorias y allegados a los afectados.

Se trata de Gustavo Romanello, de 34 años, y Agustín Baccega, de 42, quienes fueron arrestados el 7 de noviembre y permanecen actualmente bajo custodia migratoria mientras avanzan sus respectivos procesos judiciales.

De acuerdo con información difundida por ICE, ambos ciudadanos argentinos habían ingresado de manera documentada a Estados Unidos, pero habrían excedido los períodos de permanencia autorizados por su estatus migratorio. Las autoridades remarcaron que contar con un permiso de trabajo no implica, por sí solo, una situación migratoria regular ni impide una eventual detención o proceso de deportación.

Los familiares de los artistas rechazan esa interpretación y sostienen que tanto Romanello como Baccega ingresaron legalmente al país y poseían permisos de trabajo vigentes mientras aguardaban una resolución sobre sus trámites migratorios.

Actualmente, Baccega se encuentra alojado en el centro de detención Eloy Federal Contract Facility, mientras que Romanello fue trasladado al Florence Service Processing Center, ambos en Arizona. Según trascendió, Romanello ya recibió una fecha para comparecer ante un tribunal de inmigración, mientras que Baccega aún espera la programación de su audiencia.

La situación derivó en una controversia entre la posición oficial de las autoridades migratorias y la defensa de los detenidos. El abogado de ambos, Samuel Sketers, cuestionó el procedimiento aplicado por las autoridades y aseguró que los casos fueron derivados a la Justicia migratoria sin que se realizara previamente una entrevista administrativa.

"En este tipo de solicitudes se requiere una entrevista antes de transferir el caso a la corte de inmigración. Los arrestaron y los pusieron en la cárcel. Es una violación muy grande", sostuvo el letrado en declaraciones al medio estadounidense Spectrum Noticias Florida.

Romanello y Baccega desarrollaban actividades profesionales en el área de Orlando, Florida. El primero trabajaba directamente para el complejo turístico Universal Orlando, mientras que el segundo prestaba servicios para una empresa contratista vinculada al mismo grupo y también se desempeñaba como especialista financiero para la autoridad aeroportuaria local.

La detención generó preocupación entre familiares y allegados en Córdoba. Mónica Benseny, madre de Baccega, calificó la situación como "terrible, tremendamente angustiante y desesperante" y destacó que ambos artistas son personas "responsables, honestas, cumplidoras y trabajadoras".

Por su parte, Liliana Soria, madre de Romanello, expresó su inquietud por la escasa información disponible sobre las condiciones de detención de su hijo. "Me angustia muchísimo porque no sé cómo ayudarlos. Están lejos. Es horrible para una madre no saber dónde, ni cómo ni en qué condiciones están", señaló en declaraciones a medios estadounidenses.

El caso permanece bajo análisis de las autoridades migratorias estadounidenses, mientras las defensas de ambos argentinos buscan revertir las medidas adoptadas y obtener precisiones sobre el avance de los respectivos expedientes judiciales.